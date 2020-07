Las peñas de este municipio salmantino se encuentran en peligro de cierre

El Ayuntamiento de Galinduste dictó este lunes un bando en el que amenaza con clausurar las peñas si éstas no respetan las medidas preventivas frente al COVID-19. El municipio hubiese celebrado sus fiestas patronales el pasado fin de semana y a pesar de suspender todos los actos, el Consistorio recibió quejas vecinales acerca de la actitud de los jóvenes: “Se ha quejado la mayoría del municipio porque muchos van sin mascarilla y además beben todos del mismo vaso y lo que no puede ser es que haya contagios por una bobada. Si no se cumplen las medidas sanitarias hay que clausurarlas”, explica el alcalde, José Lucas.

Tras un fin de semana más “movido” de lo esperado en Galinduste, el equipo de Gobierno se reunió a primera hora de la mañana de este lunes para tomar una determinación con respecto a las peñas formadas por jóvenes de diferentes edades y procedencias: “Mi palabra es firme y si no cumplen y tengo que cerrar las peñas lo haré, lo tengo clarísimo, porque para mí lo primero es la salud y el bienestar de los vecinos y si el virus tiene que entrar por motivos generales vale, pero no quiero un contagio por fiestas”, ha insistido el regidor de Galinduste.

Hay que recordar que el Ayuntamiento ha conseguido mantener a raya el virus durante estos meses y no se ha contabilizado ningún contagio.