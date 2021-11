Las 500.000 piezas de Lego del salmantino Samuel

Personajes legendarios del mundo del cine, naves espaciales, animales de diferentes especies o un tiovivo, son algunas de las construcciones con piezas de la marca Lego que ha hecho Samuel Recio, un vecino del municipio de Villares de la Reina con tan solo doce años. Con más de medio millar de piezas de Lego tiene una colección de más de ciento veinte construcciones.

Una afición que lleva desarrollando desde los tres años cuando comenzó con Lego Duplo. “Mi tío me enseñó a utilizar ese tipo de piezas porque eran más fáciles y la primera construcción que hice fue un parque de bomberos”, comentó Samuel. No tiene temáticas fijas sobre las piezas que construye pero “lo que más me gusta hacer son figuras de coches o máquinas de construcción”, aseguró.