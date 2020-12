La silueta facilitada por el guardainfantes, atuendo barroco que caracteriza a las famosas meninas de Velázquez, conquistó el corazón de Mari Cruz Arroyo hace mucho tiempo, y desde entonces no puede contemplar productos de esta temática sin adquirirlos. “Si veo algo de las meninas tengo que comprarlo, y hay de todo”, confiesa.

Maestra de profesión, actualmente jubilada por culpa de la artrosis, el arte siempre ha logrado cautivar su corazón. “Siempre se me ha dado bien el dibujo, y las manualidades”. Pero si algo consigue su total atención es Velázquez a través de su obra maestra, “Las Meninas”, una pintura que ha visto en directo en incontables ocasiones. “He ido alguna vez solo expresamente para ver Las Meninas, sin pararme a ver otros; también he ido en el centenario, he esperado cola y he comprado el catálogo”.