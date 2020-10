La Zarza de Pumareda ‘brilla’ con mucho arte

En el pueblo de la Zarza de Pumareda han celebrado la llegada del otoño con una gran instalación artística efímera. Se trata de una “barcea”, una espiga que durante generaciones han sido muy apreciadas por su dureza y flexibilidad para, por ejemplo, construir escobas con las que barrer o ayudar a cubrir techos. Eso sí, es una barcea gigante de 2 metros de ancho y 3 de alto, diseñada al 100% con avena silvestre, de bellos tallos dorados y gira con el viento.

La diseñadora floral, Marga Martín, explica que “cuando recolecté las espigas ya no tenía semillas, habían caído a la tierra hace semanas. Si no las hubiera recogido, las plantas habrían acabado integrándose de nuevo en la tierra que las vio crecer, como abono de otras en el futuro. Pero que la planta no tenga semillas no significa que sea menos importante para la madre tierra o que sea una planta menos bella. De hecho, al no contener las semillas, sus hojas adquieren tal transparencia que dejan pasar la luz del sol y parece que brillen cuando se mueven al son del viento”.