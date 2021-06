La vuelta a la vida de la Alberca gracias al turismo

Los grupos aún no cogen el mismo impulso, pero por el momento esperan a uno significativamente numeroso para el 12 de octubre. Lo s fines de semana acaparan la mayor parte del turismo , como es costumbre, también en hoteles de la zona.

Podría parecer que la pandemia forma parte del pasado y es que los comercios, bares, restaurantes y hoteles por fin ven estimulada su economía. “Ahora llevo una vida normal en el negocio, el mes de junio suele ser flojo por las comuniones, y este está siendo como cualquier otro año, no hay menos gente”, señala Mari Luz Lorenzo, dueña de un establecimiento de productos alimenticios típicos. “Ya parece que ha vuelto la normalidad”, dice. Incluso sus vecinos hosteleros aseguran que notan más clientela que otros años.

Como sucede en otros pueblos serranos, el abastecimiento de agua puede suponer un problema con el que lidiar durante los meses de más calor y el aumento considerable de la población. “El año es malo en cuanto a lluvias, no hemos tenido problemas otros años, aunque depende de muchos factores”. El Ayuntamiento recuerda que no se debe usar el agua para riegos y otros fines no necesarios.