La ‘reina’ de las vitolas de puros está en Villoria

Andrea Sánchez Chamoso es natural de Villoruela, localidad en la que desarrolló sus primeras inquietudes como coleccionista. “Cuando tenía unos 14 años empecé coleccionando sellos pero era algo que no me llamaba especialmente y me pasé a las vitolas de los puros”, afirma.

“Las vitolas me resultaban mucho más curiosas que los sellos, cada una era distinta y algunas de ellas muy llamativas. Iba paseando por la calle y si me encontraba alguna tirada en el suelo, la recogía y la guardaba para la colección”, recuerda.

Así fueron llegando en su adolescencia los primeros ejemplares de una colección que supera ya las 700 vitolas y en la que, como su propia dueña segura, “no hay ninguna repetida”.

A medida que fueron pasando los años, Andrea Sánchez no dejó ni mucho menos su interés por reunir estas curiosas bandas de papel que “abrazan” los puros o que aparecían en las cajas donde se vendían en los estancos. “Cuando había una boda o algún otro tipo de celebración en la que se repartían puros solía pedir a los amigos que me cogieran las vitolas y me las traían”, explica Andrea.