La piscina natural más bucólica de Salamanca

En la provincia de Salamanca no hay excusas para no aplacar las altas temperaturas veraniegas con un chapuzón en plena naturaleza. Después de un primer verano pandémico en el que había miedos y reparos por parte de muchas personas y ayuntamientos con las piscinas naturales, las cosas han cambiado en 2021. Se ha demostrado que la covid no está en el agua y que los espacios abiertos son los más seguros para disfrutar del ocio. Por este motivo, no hay nada más saludable y refrescantes que recorrer la amplia nómina de zonas de baño con las que cuenta la provincia salmantina. Una forma además de dinamizar las economías locales en tiempos de crisis.

Una de las piscinas naturales más bellas y singulares de Salamanca se encuentra en la localidad serrana de Villanueva del Conde. Su nombre es el ‘Charco de la cruz’ y se nutre de las frías y cristalinas aguas del arroyo de San Benito. Aunque estamos ante una zona de baño pequeña y con poco espacio para extender la toalla o colocar las sillas, se trata de un enclave bucólico y repleto de encanto. Las rocas graníticas y la vegetación abrigan una piscina digna de la mejor postal para promocionar la Sierra de Francia.