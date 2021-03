La paz política en el Ayuntamiento de Palaciosrubios parece que llegará en cuestión de días con la resolución de la polémica de las 215 facturas de la pasada legislatura por la compra de materiales para el Consistorio, por un importe total de 20.944 euros, y que según denunció el alcalde, Félix Cáceres (Cs), no constaba que estuvieran a disposición municipal en el almacén ni que se hubieran empleado en obras.

La justificación de dichos gastos, salvo una cantidad que apenas llega a 600 euros, ha derivado en una propuesta para que el que fuera concejal en el anterior mandato y ahora también edil del PSOE, Francisco Javier Rodero, se haga cargo de dicho importe y evitar que el asunto llegue finalmente a juicio.

“De los casi 21.000 euros que pedían en la investigación interna que encargó el alcalde en 2019, no llega a 600 euros lo que no se ha podido justificar. Me brindé voluntariamente a que hicieran un registro en mis propiedades y sólo encontraron unos botes de pintura de minio pero estoy dispuesto a que lleguemos a un acuerdo, pagar esos 600 euros y que retiren la denuncia”, explicó Rodero.

Desde la oposición que representa el grupo Popular de Palaciosrubios recordaron ayer que la anterior legislatura el PSOE gobernó el municipio con el apoyo del único concejal de Cs que es el actual alcalde, Félix Cáceres, por lo que la responsabilidad en el caso de las facturas también es compartida por los partidos que fueron socios de gobierno. En el actual mandato un nuevo acuerdo entre PSOE y CS para desbancar al PP, a pesar de ser el partido más votado, dio la alcaldía a la formación naranja con Félix Cáceres como regidor y con el apoyo de los socialistas para gobernar, entre ellos, Francisco Javier Rodero.