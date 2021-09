La obra de Gomecello, parada pese a que Adif dice que ya se ha retomado

Tras las reiteradas denuncias acerca de la paralización desde hace dos meses de la obra para suprimir el paso a nivel de acceso al casco urbano de Gomecello, que se han producido desde el Ayuntamiento de la localidad, y también por parte de los diputados nacionales del PP, María Jesús Moro y José Antonio Bermúdez de Castro, Adif asegura a LA GACETA que retomó “el lunes día 6” las obras en este punto.

A pesar de esta contundente afirmación, el tajo de la obra sigue sin tener presencia de obreros, ni maquinaria que desarrollen sus labores y no ha evolucionado tal y como pudo comprobar en la tarde del martes este medio.

Los vecinos aseguran que hace “dos meses que se fueron los obreros y no han vuelto. No hay máquinas ni cambios en la obra”. Este parón en el soterramiento ha sido objeto de una pregunta al Gobierno por parte de los diputados del PP que se han interesado, no solo por la fecha en la que se ha previsto retomar la obra, sino también por una información en la que se había indicado al equipo de Gobierno de la localidad armuñesa que no había existe fecha determinada porque habría que proceder ”a la retirada de la caja de control de la seguridad ferroviaria que se encuentra instalada en ese punto desde hace años”, tal como se recoge en la pregunta oficial al Gobierno.

Adif, por su parte, asegura no saber a qué hace referencia la citada “caja de control de seguridad. Bien es cierto que para ejecutar el paso inferior hay que retirar una de las barreras de seguridad del paso a nivel, pero eso no es motivo de paralización de las obras”.

“Para la ejecución del paso inferior no es necesario ningún proyecto complementario. La solución es la ya definida en el proyecto de construcción”, indican también los responsables de Adif. El parón y los retrasos acumulados no se espera que hagan “exceder el plazo oficial de obra”, han recalcado desde la administradora de infraestructuras ferroviarias. La llegada el mal tiempo parece que tampoco será un obstáculo para que avancen las obras, “se trata de un cajón de hormigón armado que se empuja bajo las vías sin necesidad de interrumpir el tráfico ferroviario. La llegada de los meses de otoño e invierno no debe ser impedimento para la normal ejecución de los trabajos”, concluyeron desde Adif.