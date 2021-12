La Navidad se vive en La Sierra

San Esteban de la Sierra se vistió el 18 de diciembre para celebrar el inicio oficial de las celebraciones navideñas con la inauguración del belén serrano, obra de Tomás Gómez, que abre sus puertas en el pueblo por cuarta vez y que es el vigente ganador del concurso de belenes en la Vía de la Plata que organiza Acasan.

El salón del Ayuntamiento acogerá hasta el 9 de enero un montaje novedoso en el que los guiños a las tradiciones, usos y costumbres de La Sierra y, sobre todo, de San Esteban, son constantes. Así, entre las novedades de este año figura la recreación de la ermita del Cristo o la colocación en algunas paredes de los contadores bordados sin olvidar los pendones serranos que cuelgan de balcones y ventanas. Los lagares y las vides están presentes de nuevo; hay incluso una fuente por la que mana vino, de San Esteban, como no, en lugar de agua. No faltan los apicultores con sus colmenas, los trabajadores del campo trillando o labrando la tierra. Obviamente, no faltan escenas más tradicionales, como las de los pastores, la llegada de los Reyes Magos o el Misterio, que ocupan el lugar más destacado del nacimiento.

La presentación del belén tuvo lugar en la iglesia. Allí, Tomás Gómez dio las gracias a los colaboradores y a quienes le han apoyado en esta larga tarea. Este año, sobre todo, a su amigo Lorenzo.