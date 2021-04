La mayordoma más ‘longeva’ de Los Santos: tres años consecutivos

Rosi Campos se hizo este lunes cargo de la Virgen del Gozo. Acompañada de su hermana Pepa, sus primos y otros familiares, se encargó de mantener a la Virgen con el esplendor que merece el día de su romería. Sin embargo, fue designada mayordoma en 2019 y, desde entonces, no ha podido ejercer como el culto a la Virgen se merece. No va a cejar en su empeño de celebrar unas fiestas de la Virgen a lo grande, que van, como relata a continuación, desde la Pascua hasta el Lunes de aguas.

–¿Desde cuándo es usted mayordoma de la Virgen del Gozo?

–Lo soy desde hace dos años. En el año 2020 no se pudo celebrar la fiesta y este año, tampoco se ha podido hacer al completo ya que la fiesta se desarrolla desde el día de la Resurrección cuando se celebra el encuentro con la Virgen del Gozo, que sube después hasta la iglesia parroquial. Luego, el día de su fiesta, que hubiera sido hoy (por ayer, Lunes de Aguas) regresaría a la ermita.

–¿Había podido usted ser mayordoma de la Virgen con anterioridad?

–Nunca antes había sido mayordoma de la Virgen. Esta ha sido la primera vez es iba a ser un año, pero al final van a ser tres veces seguidas por la pandemia.

–¿Cuándo se le designó como mayordoma?

–Los mayordomos se designan en la romería. Me ofrecí en el año 2019. En 2020 no se pudo celebrar y supongo que terminaré el próximo año porque quiero que se haga la fiesta completa.

–A falta de la preparación de unas fiestas completas en honor a Nuestra Señora del Gozo, ¿Cuál es su labor como mayordoma a lo largo del año?

–A lo largo de todo el año me ocupo de la Virgen, de abrir para los Rosarios y, también, cuando viene el párroco Blas a decir alguna misa. Igualmente me ocupo de la limpieza de la ermita, de ponerle flores a la Virgen.

–¿Cómo ha vivido estos días de vísperas de la festividad de la Virgen sabiendo que no podía celebrar la fiesta completa como usted quiere?

–Estos días los he vivido bien porque no hemos tenido mucho que hacer, pero para el año 2022 me gustaría que se celebrara todo. Desde el Domingo de Resurrección hasta el día de la romería.

–¿Pese a no ser unas fiestas normales, es dura la labor de un mayordomo o se hace llevadera?

–Cuento con la ayuda de mi hermana y mis primos, que me acompañan y me ayudan mucho. Por ejemplo, han estado conmigo para vestir la Virgen y para otras tareas.

–¿Cómo han llevado la preparación de la imagen? ¿La tenían lista el Domingo de Resurrección?

–No, este año la habíamos preparado el viernes pasado y este año, al menos, hemos podido celebrar la misa en la plaza de toros porque nos ha acompañado el día (la Virgen ya salió a la plaza de toros de Los Santos en agosto pasado para celebrar la festividad de San Bartolo). Después de la misa ha vuelto a la ermita.