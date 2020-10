La localidad salmantina que apuesta por ser su propio portal inmobiliario

Este fin de semana tendrían que celebrarse las fiestas de la Virgen del Rosario de Pizarral, las segundas de Jesús Ángel Sánchez como alcalde. No podrá ser, pero el Ayuntamiento que preside no para de desarrollar iniciativas que aquí detalla.

–¿Cómo se ha vivido toda esta crisis en un pueblo con población mayor?

–Como no deja de ser un pueblo pequeño, con mucha segunda residencia sobre todo de Guijuelo y al haber habido pocos desplazamientos durante el confinamiento, los mayores lo han vivido relativamente bien. Han podido salir a dar sus paseos dentro de las normas al no haber gente. Dentro de lo que cabe, bien. Lo que más los ha fastidiado ha sido no poder desplazarse hasta Guijuelo a comprar los sábados al mercado o entre semana al centro de día, es lo que más ha trastocado su rutina.

–¿Qué actuaciones ha ejecutado el Ayuntamiento?

–Hemos terminado la plaza del Ayuntamiento, con bancos, aparatos biosaludables y un mástil para las banderas. También se mejoró el salón social y vamos a hacer una plaza en la actual ubicación del embarcadero. En los Planes provinciales estamos esperando a que la Diputación nos mande el arquitecto para empezar con el proyecto de la plaza del Embarcadero, que así es como se va a llamar. También estamos esperando que comience el ensanche y el refuerzo de la carretera desde la N-630 hasta Berrocal con una inversión de 630.000 euros.

–¿Hay novedad sobre la solicitud de señalización del pueblo desde la Autovía de la Plata?

–Se habló hace unos meses con la subdelegada y desde el Ayuntamiento se ha mandado un informe en base al Protocolo de señalización del Ministerio. Hay pueblos que señalizados que se encuentran a más de un kilómetro de la autovía y aquí tienes Pizarral a 900 metros de la autovía y no aparece señalado. Se ha remitido esa documentación a la Unidad de Carreteras y están evaluando. No pedimos un acceso directo desde la autovía, si no que desde la salida 380 se ponga el nombre de Pizarral.

–También tiene en proyecto dar a conocer el pueblo y sus servicios a través de su página web.

–Tenemos ya hecha la página web del Ayuntamiento, que se presentará próximamente y vamos a ofrecer como servicio un banco de casas. Ofrecemos el servicio poder incluir allí se oferta y nosotros lo colgamos allí, no hacemos ni de intermediarios. Todo para facilitar el desarrollo de nuevas residencias.