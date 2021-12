La incógnita sin resolver del pueblo que ‘mata’ a las yeguas

Aunque pudiera parecer que en cuestiones de semántica y toponimia está todo bien descrito y no existen incógnitas por despejar, nada más lejos de la realidad. Salamanca aún guarda nombres de lo más curioso, especialmente en el ámbito de la toponimia rural, que siguen siendo toda una incógnita y que los investigadores —ya sean historiadores o filólogos— no han conseguido descifrar ni arrojar luz sobre su procedencia.

Uno de estos nombres aún por descubrir es Narros de Matalayegua, pues si bien su nombre principal, Narros, está demostrado que proviene de “Navarros (Nafarros)”, dado que esa zona fue habitada en tiempos de la repoblación (siglos XII y XIII) por ciudadanos procedentes principalmente de Navarra, no ocurre lo mismo con el complemento de Matalayegua. Esta teoría es la más avalada por los historiadores y filólogos —el profesor Antonio Llorente Maldonado en su estudio de los topónimos salmantinos así lo avala; también el historiador Ramón Grande del Brío, autor de una monografía sobre esta localidad—.

Aun así, no faltan detractores. Hay otro grupo de investigadores que se atreve a señalar que el topónimo hace referencia al término preindoeuropeo “Nar-”, que significa zarza, espino o mata. La primera parece tomar más cuerpo.

Pero, ¿qué ocurre con su complemento, Matalayegua? De su origen no se ha encontrado ninguna referencia, aunque hay teorías que se decantan por vincular este topónimo al hecho de que el pueblo estuviera situado en una zona escarpada, estrecha o de difícil acceso, por donde los animales que pasaran por allí pudieran despeñarse y caer, pero no es el caso, puesto que Narros de Matalayegua se encuentra ubicado en una zona llana.

Aunque sin desvelar la incógnita de su procedencia, el historiador y naturalista salmantino Ramón Grande del Brío subraya que el gentilicio Matalayegua “aparece también como Mátamelayegua en varios escritos de carácter oficial, redactados en plena Edad Moderna; así, por ejemplo, figura en un documento que está fechado en el año 1564, referente a un pleito y que se conserva en la Real Cancillería de Valladolid”.

Con la procedencia aún sin descifrar, de lo que no cabe duda es de que el término Matalayegua ha provocado y sigue provocando cierta mofa en las localidades próximas, aunque la alcaldesa, María Teresa Luis, lo niega y asegura que se trata de un “nombre muy asumido tanto por los vecinos como por los pueblos limítrofes”.

Topónimo que despierta comicidad

Aunque la alcaldesa de Narros de Matalayegua, María Teresa Luis, habla de “un término muy normalizado y asumido”, el historiador y naturalista Ramón Grande del Brío no oculta la comicidad y situaciones de mofa que el nombre de Matalayegua provoca entre los vecinos de la zona. Comenta Grande del Brío que en cierta ocasión le largaron el siguiente comentario: “¡Pues llevan ya los de Narros muchos años matando la yegua y, por lo que se ve, aún no han encontrado a nadie dispuesto a hacerlo. Y menos ahora que se le echarían encima los animalistas!”. Y no es el único comentario con el que se ha topado.

Hay otro de cariz parecido: “Un día llegué al pueblo preguntando que yo estaba dispuesto a matar esa yegua que están pidiendo a gritos y, entonces, uno de los vecinos me contestó que por qué no mataba a quien le puso tan jocoso nombre”. Y no para aquí la cosa. Grande del Brío desvela un tercer comentario que le llegó durante un encuentro con un vecino del pueblo, cuando un individuo pasó por delante de ellos y apuntando con el dedo al rótulo en que estaba inscrito el nombre del lugar rompió a reír a carcajadas y se atrevió a decir: “Nadie les ha matado la yegua todavía porque no lo piden por favor, nada más te lo dicen como si te lo mandasen: ¡Mátame la yegua! Y no es así, las cosas hay que pedirlas por favor”.