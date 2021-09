La fidelidad de Gallegos de Solmirón a la Virgen de Gracia Carrero

Los fieles de Gallegos de Solmirón se caracterizan por una intensa devoción a la imagen de Nuestra Señora de Gracia Carrero, la patrona de la localidad y en honor a la que se celebran tres fiestas al cabo del año. En este 2021, como ya sucedió en 2020, no se ha podido celebrar la fiesta de la Ascensión del Señor ni el día de La Asunción.

Tampoco se podrá festejar como se hubiera deseado la fiesta grande del pueblo del 8 de septiembre, pero los vecinos de la localidad no se olvidan de su patrona y han participado ya a lo largo de este verano de varios eventos en su honor. En concreto, han acudido con sones de fiesta los días 14 y 28 de agosto, fechas elegidas por los quintos de 2020 y de 2021 para celebrar su día. Los de 2020 lo han hecho este año ya que no pudieron festejarlo el año pasado como les tocaba, mientras que los de 2021, en vista de que no habrá actos multitudinarios en septiembre, han apostado por hacerlo también en agosto.

Para el mes de septiembre quedará como fecha fija la misa en honor a la Virgen, cuya imagen sigue en la ermita ya que no sube a la iglesia parroquial desde el año 2019. Así, el día 8, los devotos visitarán a la patrona, que el año pasado sí salió para presidir el ofertorio en su honor hasta la puerta de la ermita. Este año, la misa se celebrará a las 12:00 del mediodía y, ya por la noche, tendrá lugar un concierto de dulzainas en la Plaza, según confirmaron los mayordomos, que son Floriano Torres Díaz, Laura I. Torres Díaz, Lourdes Sánchez Díaz y Andrés González Pérez. Ellos se han mantenido al frente de los fieles de la Virgen en un año en el que el culto ha sido más discreto, pero a lo largo del cual no le han faltado atenciones a la Virgen. Seguirán en el cargo hasta el día del Pilar, fecha tradicional para el cambio de varas.

Mientras llega el día grande de la patrona, los vecinos tendrán el domingo una oportunidad para disfrutar con la magia de Toni Rivero a las 20:30 horas en la Plaza Mayor.