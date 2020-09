La entrada a este municipio salmantino, mucho más segura con la reapertura de un nuevo puente

La llegada a la localidad de El Tornadizo es más segura desde mediados del mes de julio con motivo de la reapertura del puente que se llevó la riada de diciembre de 2019. La estructura ya presentaba un notable deterioro que había provocado la voz de alarma desde el Consistorio que preside Feli Oliva. De hecho, la Diputación provincial había ofrecido su apoyo y las obras para mejorar el puente estaban a punto de empezar. Sin embargo, la lluvia y la acumulación de agua se llevaron por delante el puente y obligaron a cortar la carretera.

Han pasado prácticamente dos meses desde que terminaron las obras con lo que los vecinos y visitantes pueden circular ya sin ningún problema hasta El Tornadizo. Por toda esta situación, la alcaldesa quiere dar las gracias a la Diputación y a la Serrana de Construcciones “por el apoyo que me dieron cuando se derrumbó el puente. Quiero agradecérselo porque fueron momentos de angustia y me vino muy bien su ayuda. Se portaron muy bien, me llamó el presidente de la Diputación, el vicepresidente, varios diputados, y quiero reconocérselo”.

Solventado el problema del puente, el Consistorio de El Tornadizo mira ahora a otros proyectos y el de la Plaza Mayor es uno de ellos. Es un punto de encuentro y, sobre todo, lo hubiera sido estos días durante las fiestas de la Virgen del Rosario. No podrá ser este año por lo que la alcaldesa espera poder acometer al menos los primeros trabajos en la escalinata que se ubica contra la fachada del Ayuntamiento para mejorar la imagen y el firme de la escalera, que sirve de graderío para el festejo taurino de cada 8 de septiembre, aunque este año no pueda ser así. Habrá que esperar a 2021 para disfrutar de nuevo del toro.