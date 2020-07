La puesta en servicio de la nueva puesta deportiva junto a la escuela infantil de Guijuelo y el estreno de instalaciones infantiles como el parque del Pozuelo se han convertido este verano en una alternativa de ocio para los más jóvenes de la villa ante la no apertura de la piscina municipal.

El Consistorio ha ejecutado diversas nuevas infraestructuras cuyo estreno se vio afectado por el estado de alarma. Es el caso de la pista deportiva, cuyas obras pudieron acabar en mayo aunque no de han abierto al público hasta ahora por las limitaciones sanitarias y por la política de precaución llevada a cabo desde el Ayuntamiento. De hecho, las instalaciones no se abrieron el primer día del final de la alarma, si no que Guijuelo ha optado por esperar más tiempo para ver la evolución de la situación y para que diera tiempo también a una nueva desinfección de todas esas instalaciones.

La pista deportiva ha sido la nueva infraestructura de más éxito a tenor de los grupos de usuarios que disfrutan de ella. Se trata de un espacio cerrado, pero de acceso libre, con 800 metros de césped artificial y una zona de porterías. El objetivo municipal es seguir ampliando los servicios en un solar adyacente y sin uso. Este proyecto contaba con un presupuesto estimado en 40.000 euros. Poco antes de la declaración del estado de alarma se presentaba el nuevo parque infantil del Pozuelo, renovado totalmente pero que tuvo que cerrarse también al público.

A lo largo de este tiempo se han terminado de rematar los detalles que faltaban con la instalación de bancos y mobiliario similar. Se trata, en este caso, del juego infantil más grade instalado con una altura de 11 metros y una capacidad para acoger 55 niños a la vez, si bien, ahora, con las medidas de distanciamiento social se pide a los padres que los pequeños cumplan también con las recomendaciones sanitarias.

El alcalde, Roberto Martín, defendió el cierre de las piscinas esta temporada por responsabilidad y prudencia con el objetivo de velar por la salud de los guijuelenses. De ahí que estas nuevas zonas de juego se hayan convertido en un lugar de ocio para los pequeños, aunque las elevadas temperaturas pueden condicionar su uso durante las horas centrales del día..