La Atalaya, la mejor solana de la comarca 

Todos los viajes son distintos y diferentes, aunque viajes a un sitio que has viajado decenas de veces. Son muchas las circunstancias que cambian de una vez para otra: la luz, la estación, el cielo, el paisaje, el ánimo que es el leitmotiv de todo lo que hacemos.

Viajaba el otro día de nuevo a La Atalaya dando pedaladas de libertad, hace frío estos días de enero, que por otro lado es lo que tiene que hacer, un frío seco que te despierta hasta la última célula de la piel. La niebla pegada al suelo de madrugada, le cuesta elevarse, coger vuelo, como algunos de los córvidos cuervos, grajos o tordos que llenan el buche rebuscando entre la paja los granos de maíz que ha dejado atrás la cosechadora.

Mira por cuanto aparece delante de mí una nueva circunstancia: las aves. Me cuesta distinguir entre cuervos, grajos o tordos, aves negras como el carbón, parecen idénticas, solo el tamaño ayuda a diferenciarlas, lo mismo nos pasaba cuando estando en la huerta aparecían los seminaristas de paseo por el canal vestidos con la sotana negra, todos iguales, recuerdo que decíamos: "ya vienen los cuervos". De aquel tiempo a esta parte, tantas cosas han cambiado, ya nadie descamisa las mazorcas para recoger el maíz, ni desgrana una por una en un escriño...

Todo se hace más visible en invierno, el frío se cuela entre los árboles sin hojas, las aves exhiben su plumaje, una abubilla, me obliga a realizar mi primera parada. Después del negro impresiona aún más la belleza de este pájaro, al que en la huerta teníamos antipatía porque atufaba el desván con su horrendo olor. Pero ahora que lo pienso renegábamos de muchas aves, estábamos enfrentados, nos comían el trigo, las manzanas, las ciruelas, los polluelos, debíamos desarrollar estrategias para defendernos.

Avanzo paralelo al río, un encinar está perfectamente recortado por el ramoneo de las vacas, ni el propio Eneka, el encantador jardinero creado por Fulgencio Argüelles, lo hubiera hecho mejor. Termina la vega fértil, la pizarra se convierte en afilada guadaña que siega la vegetación. A partir de ahora, los peñascos y cortados tienen su protagonismo, dejando poco margen para que las plantas horaden sus entrañas, tan solo matorrales olorosos lo consiguen.

A medida que se asciende, la niebla va perdiéndose por el camino, quedando un reguero que se confunde con el humo de las primeras lumbres. Una vez más, la sierra ejerce de acicate para pedalear girando a derecha e izquierda, en un movimiento acompasado en el tiempo. Y una vez más, la sierra no defrauda, envuelta aún en neblina, parece tapada por unos visillos transparentes. Los rayos del sol empiezan a coger fuerza, haciendo estragos en la escasa niebla que aún había en Zamarra, por lo que apenas se distinguían las casas encaladas, las situadas en la solana de la parte más alta.

Un poyo situado a la brigada de un corral, fue lo que elegí como el mejor restaurante situado en muchos metros a la redonda, donde comer mi menú de caminante, exquisitos bocatas, frutos secos, agua y fruta. Apenas había comenzado, llegó el señor José, pronto me reconoció, entablando entre bocado y bocado una interesante conversación, donde como siempre me aconsejaba para circular por esos caminos. Nuevos vecinos fueron llegando, aprovechando que el sol ya reinaba por esas latitudes, agradeciendo de lo lindo la buena temperatura. Me despedí ofreciéndoles ir a coger algarrobas, una de las expresiones que decía mi padre, por la dureza de su recogida, algo que le hizo mucha gracia, que un maestro supiera esos menesteres.

Cargado el cuerpo de energía, emprendo de nuevo el viaje. Siguen las aves, marcando la pauta del día. En la gran charca de Zamarra, con mucha agua, un cormorán, parece despistado observando desde la otra orilla a los escasos viajeros que pasan por la carretera. El último trayecto, discurre entre encinas centenarias, de troncos enormes donde pastan vacas multicolores. Cruzan el cielo de vez en cuando numerosas urracas, llamadas también pegas o maricas. Aves de fácil reconocimiento, con traje similar al de los pingüinos, parecen no tener sosiego, volando de un lado a otro, sin rumbo. Está aumentando mucho su población, convirtiéndose en un problema medioambiental.

Divisar La Atalaya, al fondo de una profunda bajada, después de tanto pedalear subiendo, se agradece. Tiene este pueblo un escenario de película, desde el que se divisa a corta distancia toda la sierra que separa esta comarca de las Hurdes cacereñas. La alegría dura poco, al llegar al pueblo, la carretera de circunvalación hacia Las Vegas, tiene una pendiente de puerto importante, por lo que alcanzar el nuevo frontón es todo un triunfo personal, recompensado con el recibimiento que me hicieron un buen número de vecinos, teniendo en cuenta los habitantes de este pueblo.

Impresionan la sierra de la Corredera y la Canchera, barreras naturales que separan dos realidades distintas, desde esta posición, se entiende el aislamiento, esa losa que soportó durante siglos Las Hurdes. En ello estaba ensimismado, cuando escuché voces lejanas de los vecinos que querían parlamentar un rato conmigo. La mayoría estaban sentados en la gran solana orientada al sur, que en esos momentos de la tarde, recibía un sol espléndido. Muy agradable recibir calefacción natural en una habitación sin tabiques con semejantes vistas.

Gentes muy amables, de gran corazón, dispuestas a ayudarte en cualquier comentario que hagas. Me faltó preguntar si estaba mi amigo Lorenzo en el pueblo, para que todo el grupo se revolucionase, y casi como si de un clic se tratase, tuve la respuesta al momento. Son gente sencilla, que han pasado la vida unos en el pueblo, otros recorriendo España en busca de trabajo, pero todos ahora contentos de estar en el pueblo, reconocen que tener aún el bar abierto es una ventaja.

Me despidieron, como se despide a los campeones de las carreras ciclistas, emprendiendo el recorrido por varias callejuelas del pueblo, a esas horas sin gente, calles de pendientes duras, muy exigentes para las piernas, que han de estar siempre a punto. También para salir en bici hay que estar preparado, la bajada feliz de la llegada, se transformó de golpe y porrazo en una subida de primera.

Alcanzada la cumbre, ya todo sería coser y cantar hasta Ciudad Rodrigo, por el oeste, el sol parecía no tener prisa en marcharse, parecía disfrutar de su victoria ante la niebla. Bajé pendiente de la circunstancia particular que había tomado, observando cómo tordos y gorriones, montaban grandes algarabías, buscando dormideros entre las zarzas de las cunetas.