La artística ‘aparición’ de caras en los olivos de la Sierra

Arte en plena naturaleza inmerso en lo más profundo de la Sierra de Francia. Tallas labradas en los troncos de los centenarios olivos próximos al Calvario de Las Casas del Conde. Allí, de manera anónima y desinteresada, comenzó su obra Amador Hernández que quiso plasmar directamente en los olivos la inquietud que siempre tuvo por trabajar la madera. Artesanía pura que desarrolla a partir de su imaginación y de manera autodidacta. Más de una quincena de olivos aparecen decorados con el sello del artista. Talló el primero en 2013 y el último hace un par de años. Caras fundamentalmente, pero también filigranas, dragones y otros animales mitológicos. Todos son versión propia. No hay ninguna imagen igual, no existen copias y cada una es invención personal que brota in situ en el momento propio de la creación, sin patrones previos. Todo surge en el albur de la inspiración y va tomando forma cuando entran en acción gubias, lijas, limas, escofinas... “Comencé a hacerlo en olivos secos y troncos cortados y luego se me ocurrió la idea de ir a hacerlo de manera directa sobre los olivos. Salió bien y seguí adelante”, explica el artista.

La obra va tomando forma con la inspiración del artista y entran en acción sus manos con gubias, lijas, limas, escofinas...

Representaciones inéditas que han sido ignoradas por las administraciones públicas. Ninguna lo reconoció y nadie las tuvo en cuenta incluso cuando idearon y potenciaron los Caminos del Arte en la Naturaleza con obras de artistas nacionales insertadas en las numerosas rutas que serpentean las faldas de la Sierra de Francia. Se olvidaron del artista anónimo del pueblo, pese a que las originales tallas trabajadas en los mismos olivos se hayan convertido en otro de los grandes reclamos turísticos que adornan parte del recorrido del Asentadero del Bosque de los Espejos en las inmediaciones de Las Casas del Conde. “A la gente que pasa por la ruta le llama la atención, ahora ya unos traen a otros... Y muchos ya vienen por aquí con la curiosidad de ver los árboles...”, explica Amador Hernández, quien reconoce que ese olvido de las administraciones ya le da igual: “La mayor satisfacción que siento es cuando alguien llega al pueblo y pregunta por los árboles tallados”, reconoce no sin dejar de reivindicar su sitio: “Fueron a buscar artistas fuera y no sabían que también los tenían en casa”, dice con no poca resignación a sus 58 años: “De la artesanía no pude vivir y me hice frutero”. En ello sigue como vendedor ambulante. Curiosamente, la citada ruta, pasa por la puerta de su casa, donde tiene infinidad de trabajos en madera, y destacan las ya casi diez mil cucharas de madera que cuelgan del techo de su taller. Con ellas intentó entrar en el Libro Guinness de los récords, pero tampoco encontró ayuda. No vende sus obras y reconoce que jamás ganó un duro: “Lo hago como un hobby”.

Sigue sumando cucharas y, de momento, afirma haber dado por finalizada la talla en los troncos de los olivos. Se trata de un trabajo que se realiza in situ sobre el propio tronco de los árboles, en el que retira parte de la corteza antes de iniciar la faena. Es un relieve superficial. Las figuras tienen apenas dos o tres centímetros de profundidad. No dañan el árbol, apenas lo sienten, si es que el olivo tuviera la capacidad de sentir, para constancia de aquellos que osen trasladar los sentimientos a quien por naturaleza no puede tenerlos: “Alguna crítica ha habido, pero son los menos, dicen que si daña a los olivos... ¡Para nada!”, matiza el propio artista y reconoce que a muchos senderistas y turistas les causa sorpresa y él mismo lo explica: “A los olivos y a las encinas no les pasa nada, no les afecta. Hay otros árboles que, por su propia naturaleza, no se le podría hacer; a los cerezos, por ejemplo. A esos si le cortas pueden llegar a secarse y jamás lo haría si repercutiera para mal. Los olivos son más desdolidos y no les pasa nada, por el tipo de madera que tienen”.

AL SUR DE LA PROVINCIA

El municipio de Las Casas del Conde (su nombre primitivo fue Casas del Sapo) está situado al sur de la provincia, a casi ochenta kilómetros de la capital. Una vez en el municipio a apenas trescientos metros empiezan a aparecer los olivos del arte. Están en propiedades familiares o de amigos de Amador, a quien le han dado el consentimiento para poder plasmar allí sus tallas. “Unos dicen que las caras se parecen a Jesús... Cada uno le da una interpretación. No son copias de nada, me van surgiendo una vez que empiezo a trabajar”, comenta Amador Hernández sobre las propias obras que dice salen de su cabeza: “Me las invento yo y las hago sobre la marcha directamente en el árbol”. Las caras fueron las primeras representaciones que llevó a cabo directamente en los troncos de los olivos. Empleaba su tiempo libre para tallarlas, reconoce que la madera siempre ha sido su gran pasión. Oficio autodidacta. Nadie le enseñó. Pero desde niño siempre le fascinó y fue construyendo su propio personaje. Dice que desde muy pequeño le gustaba el dibujo, luego tallaba sobre la madera y hacia representaciones sobre ella; pero que jamás recibió clases ni tuvo maestros que le enseñaran el oficio: “En el pueblo no había escuela taller; todo lo que se y he ido aprendiendo ha sido a base de hacer”, puntualiza. “Empecé de muy niño, luego lo dejé, cuando me saqué el carnet de conducir, para ganarme la vida, empecé a repartir la fruta que sacábamos del pueblo, cerezas, manzanas, peras, uvas... Todo de aquí”. Luego, aunque siguió con el trabajo que hoy, ya casi con sesenta años, sigue ejerciendo, volvió a la artesanía como ocio y entretenimiento en sus horas libres: “Es lo que me llena”.

“La mejor época para poder trabajar las tallas en los olivos es de octubre a diciembre, cuando está en ‘descanso’ la savia”

La anarquía en el trabajo que le llevó a tallar las figuras le aporta la dificultad para tratar de contabilizar las horas que dedica a cada obra. Desde que empezaba hasta que terminaba podía pasar una semana, “unas treinta horas”, calcula. También cada figura es un mundo. Todas son diferentes y tienen tamaños distintos. Aunque puedan parecerse cada una tiene sus matices y peculiaridades. En algunas de ellas se decantó por la policromía. No hay ningún detalle concreto para elegir un olivo u otro, ni siquiera la edad del mismo: “Solo que tengan buena madera, un espacio suficiente para poder trabajar en ellas y, sobre todo, que estén cerca al camino por el que pasa la gente, para que se vean bien”, matiza.

Igual que se escogen los olivos por encima de otros árboles; también hay que saber el momento adecuado para trabajar las tallas: “La mejor época para poder hacerlo es en octubre, noviembre, diciembre... cuando en el árbol no le circula la savia. En primavera se les mueve más y se haría peor, al estar la madera más verde”. La circulación de la savia en los olivos se para o ralentiza tanto en verano (coincidiendo con el período de más altas temperaturas del año) como en invierno por las bajas (cuando le llega el momento de reposo y descanso tras haber entregado el fruto de un año de esfuerzo). En ambos casos duermen. Como todo, en la producción de Amador Hernández, el hecho de introducir color en algunas de sus obras a base de tintes una vez dada la forma, la única explicación que encuentra es darle “mayor variedad al conjunto”, matiza: “Dan más trabajo las que llevan color”.

PROTECCIÓN