La arraigada tradición donde la mozas velan por las ánimas en Mogarraz

La localidad de Mogarraz aguarda con entusiasmo la vuelta de una de sus tradiciones más ancestrales, la “Noche de las Almas Blancas”, que tendrá lugar el día 1 de noviembre, coincidiendo con la Festividad de Todos los Santos, tal y como marca la costumbre. Se trata de un rito de rezo por las calles de la “Moza de Ánimas”, que se conserva de generación en generación y que en esta jornada se convierte en un importante reclamo para los visitantes, además de ser una alegoría religiosa muy respetada.

Las protagonistas de la noche serán la veterana ‘moza’ Magdalena Maíllo, a la que en esta ocasión acompaña Rocío Hernández, para la que será su primera vez.

A sus 84 años, Magdalena ya no puede caminar con la misma agilidad y velocidad que antaño, pero la falta de jóvenes que se animen a tomar el testigo la obliga a hacer un esfuerzo por continuar la tradición. Teresa Hernández, la otra ‘moza’ por antonomasia, es quien en esta ocasión deposita en Rocío Hernández el título de “Moza de Ánimas” junto a Magdalena. “No estoy nerviosa, lo he visto muchas veces y me lo sé de memoria, aunque habrá que ensayar”, señala la nueva ‘moza’ de Mogarraz ante su participación en una tradición que impacta por el recogimiento con el que se vive y, también, por el halo de misterio que le da la noche, tan solo iluminada por las velas de los participantes.

A sus 72 años, Rocío se convierte en una candidata a moza también para los próximos años. “La alcaldesa me lo propuso para sustituir a Teresa, que ya no puede y además no está aquí, y acepté. Si me gusta la experiencia supongo que repetiré”, comenta.

Por su parte, Magdalena Maíllo confía en que las nuevas generaciones tomen su relevo. Para ello es necesario no solo predisposición y compromiso, sino preparación para poder dar la talla en tan esperada fiesta por los mogarreños, aprendiendo los rezos meticulosamente en los que se pide por las almas atrapadas en el Purgatorio.

La mejora en la situación sanitaria ha permitido finalmente este año celebrar un festejo que se recuperó en 2011 con gran éxito, y que convoca cada año a vecinos y decenas de turistas, atraídos por la belleza natural y misteriosa de las calles de Mogarraz, donde los ojos de los difuntos vecinos, plasmados en los retratos de Fernando Maíllo, son los principales testigos.