Los trucos y misterios de los trajes serranos 

El Ayuntamiento de la Alberca ha promovido un curso para dar a conocer el vestuario serrano y aprender a ponerserlo. "Los trajes tienen muchas prendas y algunas son más fáciles de poner y otras requieren ciertos trucos. La mayoría de nosotras ya tenemos alguno de los trajes serranos y lo que queremos es aprender a ponérnoslos bien", señalan las mujeres que forman parte en el curso.



Loli es una de las participantes en el curso que el Consistorio albercano, que preside el alcalde Miguel Ángel Luengo, ha puesto a disposición de los vecinos para que conozcan los misterios y el arte de vestirse un traje serrano.

Aunque el taller está pensado tanto para hombres como para mujeres, sólo ellas se han unido a la iniciativa ya que como reconocen las alumnas "los trajes masculinos no son tan complicados y la única dificultad está en la banda y el pañuelo, aunque se suelen vestir ellos solos".



Entre las más de 10 alumnas del curso se encuentra Marta, que a sus 31 años no sólo es la más joven sino que además no es serrana, sino del natural del anejo mirobrigense de Bocacara aunque reside en La Alberca desde hace varios años.



Marta no participa en el taller movida por la necesidad de sacarle todo el partido a sus trajes, ya que como ella misma reconoce "no tengo ninguno y sólo me he vestido en una ocasión de serrana", sin embargo su interés nace" de la curiosidad y que me llama mucho la atención cuando veo los trajes en las fiestas del pueblo, además que me gusta aprender cosas nuevas". De hecho Marta ha aprendido a enfundarse el mítico 'Traje de Vistas' haciendo de modelo para el resto de las participantes en el taller.

Tere —otra de las alumnas del curso promovido por el Ayuntamiento— reconoce tener en su haber cuatro de los cinco trajes típicos de la Sierra de Francia así, las arcas de esta albercana guardan celosamente un ejemplar del 'Traje de Vistas', de 'Sayas', de 'Manteo' y el 'Dagalejo' con sólo una ausencia en su colección, el conocido como 'Ventioseno', ya que como ella misma asegura bromeando "es muy austero y muy negro y la verdad es que no se ni pronunciarlo".



Aunque las diferentes vestimentas son comunes a toda la Sierra, lo cierto es que el famoso y pesado 'Traje de Vista' se identifica mucho con La Alberca, en donde se hace una exposición pública de la riqueza de este vestido con ocasión del solemne ofertorio a la Virgen de la Asunción que se celebra el día 15 de agosto, una de las jornadas que más visitantes recibe a lo largo del año la villa serrana.



A pesar de los trucos y misterios de enfundarse la vestimenta serrana más típica, Angelita, profesora del taller, asegura que "cada una tiene su manera aunque no hay que olvidar que son trajes de estilo musulmán y los normal es llevar el cuello y parte de la cara tapada".



El 'Traje de Vistas' era originalmente un traje de novia en el que se ponía de manifiesto la riqueza a través de la acumulación de joyas y la superposición de piezas de ropa de ricos tejidos, una joyería que llena de simbolismo que busca la protección frente al mal, la enfermedad y las desgracias.



Un traje en el que la pieza más destacada es el 'corazón de la novia', una pieza hueca de plata con las imágenes del Cristo y la Virgen, de la que cuelgan cinco medias lunas o cabezas de ángeles y que se coloca sobre el corazón de la propia novia.