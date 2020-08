Intenso programa cultural para los vecinos de Serradilla del Llano este fin de semana

Los vecinos de Serradilla del Llano disfrutarán este fin de semana del programa Noches de Cultura de la Diputación de Salamanca. Las actividades arrancarán este viernes, día 7 de agosto, día en el que los habitantes del municipio podrán asistir en la Plaza del pueblo al recital de música ‘Folk On Crest’, el grupo desarrolla su concepto musical adaptando temas tradicionales (música charra, gallega, bretona, irlandesa y otras) y composiciones propias.

Ya en la jornada del sábado, el grupo teatral ‘Kamaru Teatro’ pondrá en escena la obra “Los cachivaches de Don Baldomero” en la que la vida de Don Baldomero y su cachivachería es sorprendente, llena de aventuras y experiencias increíbles. Cada cachivache es una vivencia, un recuerdo, pero Don Baldomero no nos puede hablar de ellos porque algunos ya no están en su memoria, de hecho, traspasa su cachivachería.experiencias increíbles. Cada cachivache es una vivencia, un recuerdo, pero Don Baldomero no nos puede hablar de ellos porque algunos ya no están en su memoria.

El domingo, día 9, como broche final a esta programación cultural en el municipio, los vecinos podrán disfrutar de la proyección de la película “Padre no hay más que uno” de Santiago Segura en la que Javier, el protagonista de la misma, es un hombre que cree saberlo todo, pero no mueve un dedo para ayudar a su mujer en el cuidado de la casa y de sus cinco hijos. Sin embargo, este padre de familia tiene que enfrentarse a la realidad cuando su mujer decide irse de viaje y dejarlo solo con sus hijos. Esta será una experiencia que cambiará las vidas de todos para siempre.