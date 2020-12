Historias del viejo canal del Águeda

Hay muchos rincones de mi infancia en los que el paso del tiempo se ha ensañado, dejándolos completamente a la intemperie, casi irreconocibles, uno de ellos es el viejo canal del Águeda. Pedaleando a duras penas por el maltrecho camino en que se ha convertido aquel espléndido paseo, debo hacer auténticos malabares mentales junto a los físicos para situarme y no caer al vacío.

Siento nostalgia y rabia ver el deterioro tan grande al que ha llegado esta infraestructura construida en el siglo pasado para repartir por la margen izquierda del río en agua acumulada en el pantano que inauguró Alfonso XIII aguas arriba en el año 1931.

A partir de entonces, comenzaron a construirse el canal y las acequias, trabajos terminados a comienzos de la década de los años cincuenta, es decir que han pasado más o menos unos 70 años, dejando al canal (la canal como decíamos muchos hortelanos entonces) en un estado deplorable. Tanto el pantano como el canal fueron en su día una obra de gran calado, teniendo una gran repercusión económica, social y paisajística en la vega de Ciudad Rodrigo. Gran obra de ingeniería trazar el canal de 14 km, desde el pantano hasta Conejera, por la falda de tesos y altozanos siguiendo las curvas de nivel para que tuviera la correspondiente caída con el fin de que el agua hiciese lentamente su recorrido.

Aquellos años el canal se conservaba inmaculado, el mantenimiento y su uso se llevaban a rajatabla, de ello se encargaba el Sr. Fernando, capataz o administrador, persona de enorme rectitud, que conseguía que canal y acequias estuvieran siempre en estado de revista, un sistema parecido al militar. Era llamativo como sobre la margen izquierda se ejerciera ese control tan estricto y enfrente sobre la derecha su régimen fuese bastante más relajado. Con el paso del tiempo, llegué a pensar si tuviera el control tan estricto por el hecho de ser la margen izquierda.

Es el paseo del canal un camino lleno de encanto, un recorrido para hacerlo en cualquier época del año, con la vista de la ciudad siempre en el centro, te va llevando por toda la vega, en aquellos años todo un vergel de hortalizas, de tramos perfectamente arreglados. Para nosotros era como nuestra principal avenida, una válvula de escape en las pocas horas que nos quedaban de asueto. Poco a poco, a medida que éramos menos dependientes, ampliábamos los kilómetros de camino, especialmente hacia el oeste, siempre de forma clandestina. La presencia del Sr. Fernando suponía casi siempre una posible reprimenda, nada que ver con los empleados encargados de “dar el agua”, gente trabajadora que recorrían primero andando y después en bici y moto el canal.

Recuerdo al señor Emilio, era bajito, llevaba un manojo de llaves colgado del pantalón con las que iba abriendo las compuertas, previa petición de los usuarios. Era todo un entramado de acequias y regaderas extendido por la vega, que asemejaba a las arterias y venas del cuerpo humano, digo era, porque hoy apenas se divisan entre tanta maleza. Hay distintos tipos de compuertas, según el tamaño de la acequia o regadera que han de llenar. Las más grandes tienen un sistema con un tornillo giratorio para subir y bajar la trampilla, las demás se subían manualmente anclando la compuerta en un pivote, según los agujeros que demandaba el regante o los que te daba el encargado.

Bajaba el agua despeñándose cuando subía la compuerta, parecía que el agua necesitaba la libertad, después de tiempo cautiva en el pantano y el canal. Iniciábamos entonces una carrera para a ver quién llegaba antes a la meta, cuando alcanzaba de nuevo el reposo. En todas las salidas, el agua se escapaba buscando nuevos caminos, por ello, era normal que en ese tramo veloz creciese un ecosistema de juncos, carrizos, sauces, mimbreras...en medio del secano.

Hoy desgraciadamente, este ecosistema ha ascendido al canal, colonizando tramos, a los que cuesta reconocer, invadiendo incluso el vaso del canal donde se han derrumbado los paños de hormigón. ¿Qué diría el ingeniero que diseñó esta infraestructura? Cuesta entender cómo se ha podido llegar a este abandono tan grande, donde al agua le cuesta moverse hacia adelante, escapando cuando puede ladera abajo para inundar la vega como si fuesen arrozales. No se merece este estado el viejo canal que tanta riqueza aportó a la ciudad y a la comarca, dando origen nada menos que a tres pueblos. Un canal por donde de vez en cuando en verano veíamos a gente de bien paseando, eran los que podían, para los currantes el paseo no existía, entre ellos los curas eran los más habituales, llevando a veces a todos los seminaristas, no tenía mal gusto el clero.

Mientras, nosotros avanzábamos en nuestra pequeña revolución para conseguir reivindicaciones que mejorasen nuestra jornada laboral, así conseguimos que dispusiéramos de la llave del candado de la compuerta, con la ventaja de organizar mucho mejor la jornada y el riego. Conseguimos también que el canal fuese nuestra piscina nocturna, un placer bañarnos a la luz de la luna en verano, después de una jornada de trilla, en invierno se convertía en la mejor pista de patinaje sobre hielo, también en saltos de obstáculos al saltar de una orilla a otra. Muchas historias en mi memoria vividas en torno a este viejo canal, que merece ser arreglado antes que cualquier día el agua se niegue a seguir su curso, pues gran parte de ella se va escapando poco a poco hacia la vega. No estaría mal para compensarlo promocionar una ruta desde Águeda a Conejera por el canal, pues Ciudad Rodrigo está necesitado de ellas.