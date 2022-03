Halyna, cocinera ucraniana en La Alberca: “Cada vez las cosas están más feas y mi suegra, mi cuñada y mis sobrinos se vienen ya”

“Tengo canales ucranianios y veo la tele, pero tampoco sabe si dicen todo lo que hay, cómo está la cosa realmente, para no crear alarma; no te puedes fiar”

“El caos está por todas partes; mi hermana me cuenta que mucha gente va a Leópolis, donde están ella y mi suegra, desde las zonas donde hay más peligro”

–Sí, tenemos amigos en Rusia, más bien conocidos, y hay muchas personas allí que rechazan lo que está pasando y lo que hace Putin. Dicen que no puede ser así, y hay gente que hasta está rompiendo los pasaportes rusos y se están uniendo a Ucrania. No quieren la guerra, están en contra de todo esto.

“Agradezco mucho la colaboración. La gente me llama, me pregunta cómo pueden ayudar, si necesito casas para familiares, sin coste alguno...”

–¿Cómo trata de ayudar a su familia desde aquí, y qué puede hacer la gente para ayudar?

–Cuando empezó esto comenzó la recogida de productos en Tamames. Yo no puedo ayudar directamente a mi familia, pero me da igual, con lo que pueda ayudo en general. Compré medicamentos, comida, llevé la ropa que tenía. De allí va a Salamanca, a Madrid, y a la frontera de Ucrania, donde les reparten las cosas. También me llamó el alcalde de aquí, Miguel Ángel, para saber cómo podían ayudar. Él también empezó a recoger cosas. Agradezco mucho toda la gente que está colaborando. La gente me llama, preguntan, si necesitan casa mi familia, sin coste...

–¿Qué pensó cuando el conflicto empezó?

–Cuando empezó todo tenía el móvil siempre encendido, pendiente por si me llamaba mi familia. Cuando mi madre me dijo que había empezado la guerra, las explosiones... Lo primero que dije fue que en cuanto pudieran salir de allí lo hicieran.