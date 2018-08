Palacios de Salvatierra acoge una boda tras 28 años de espera

La iglesia de Santa María Magdalena de Palacios de Salvatierra es un elemento patrimonial protegido por la normativa urbanística de Guijuelo, municipio al que pertenece la pedanía, pero el templo no ha salido a la luz pública por su valor patrimonial sino por el hecho de ser el escenario de la celebración de la boda de Daniel Calzado Ingelmo y Miriam Ramos Paredero.

Nada tendría de particular la ceremonia si no fuese porque hace 28 años que se celebró la última boda en esta localidad. Mejor dicho, los cumplirá el mes que viene, tal y como recordaba una de sus hermanas. El anuncio de la boda había despertado las cábalas de esa última fecha y, al final, fue septiembre de 1990 cuando las campanas de Palacios tocaron para una boda.

"Entierros ha habido más", decían los vecinos con el habitual sino de los pueblos pequeños que ven cómo van perdiendo población sin solución. Por eso, la boda de Dani y Miriam despertó la alegría y los vecinos que no iban al enlace cumplían también con la costumbre de los pueblos de acercarse a la puerta de la iglesia para felicitar a los familiares y ver a la novia.

Don Gregorio Ramos, el párroco, tampoco recuerda cuándo fue la última boda en la localidad, ya que él lleva 19 años y no ha oficiado ninguna allí. Tampoco lo ha hecho en Cabezuela, la otra pedanía de Guijuelo, pero allí sí se celebró alguna ceremonia de este tipo después que en Palacios, pero todavía en los tiempos en los que era párroco don Horacio, fallecido recientemente.

No se puede prever cuando va a tener lugar una nueva boda, pero los vecinos esperan que no haya que esperar otros 28 años. Además, se da la circunstancia de que, al contrario de lo habitual, la boda se celebró en el lugar de origen del novio, lo que le dio un toque más de curiosidad a una ceremonia que no olvidarán ni la familia ni los vecinos de Palacios de Salvatierra.