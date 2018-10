Los fieles de Gallegos de Solmirón celebran el cambio de varas de la Mayordomía de la patrona

Los fieles de Gallegos de Solmirón se reencontraron ayer con la Virgen de Gracia Carrero con motivo de la celebración del intercambio de cara entre los mayordomos. Los cuatro mayordomos salientes entregaron su vara a los dos entrantes, los únicos voluntarios hasta el presente y que se harán cargo del culto a la Virgen de ahora en adelante hasta octubre de 2019.



El párroco, don Ambrosio, se refirió también a esta situación al señalar que este cambio de varas "no es sólo cambio de cetros si no también cambio de ideas y renovar cada año supone traer ideas nuevas y hacer que todos nos sintamos responsables, aunque este año los cofrades se hayan sentido poco responsables. Que intentemos reavivar y fortalecer la devoción". Al final del acto, recogió las varas que no tienen mayordomo y las colocó a los pies de la Virgen en espera de que salgan dos voluntarios más. Mientras tanto, Encarna Alonso Sánchez y Félix Sánchez Nieto se hicieron cargo de la Mayordomía, recogiendo los cerros de los mayordomos salientes (Óscar y Leonardo Herrera y Maica y Noelia Sánchez).