Fin a los 20 años de quejas por los baches del camino de Nuevo Naharros

Sin baches, sin blandones y con una señalización completa y bien visible. Esta es la nueva imagen del camino de Nuevo Naharros tras la finalización de la obra de renovación de la pavimentación de este vial que parte desde Santa Marta y discurre a lo largo de una veintena de kilómetros en paralelo al Tormes, permitiendo la comunicación entre media docena de núcleos de población.

La titularidad de la vía pertenece a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que ha hecho a lo largo del tiempo caso omiso a las peticiones de los consistorios para llevar a cabo el arreglo de este vial. Ha sido el trabajo conjunto de la Diputación y los ayuntamientos el que ha permitido llevar a cabo la inversión y el arreglo a lo largo de los últimos meses. A este objetivo se han destinado 382.000 euros, de los que el 90% han sido aportación de La Salina y el resto de los municipios.

“Hoy se pone fin a una actuación que se reclamaba desde hace años. Como alcalde me siento contento de que entre todos hayamos podido poner orden a algo que el titular no quería, entiendo que las circunstancias son difíciles pero más allá de eso no se le puede dar la espalda a la realidad, y esa realidad finalmente la han afrontado la Diputación y los ayuntamientos, con todo lo que esto supone, ya que a partir de ahora el mantenimiento de la carretera está a cargo de los municipios implicados”, señaló el alcalde de Santa Marta, David Mingo.

Las nuevas condiciones del firme y las cunetas tras la reparación desarrollada permiten ofrecer un paso seguro tanto a los vecinos que acuden a sus casas por este tramo, como a los empresarios que tienen sus negocios en la zona. Evitar posibles accidentes que antes eran habituales debido al mal estado del firme es otro de los objetivos que se alcanza con la puesta al día que se ha llevado a cabo.

A lo largo de las últimas dos décadas han sido constantes las quejas de los municipios y las peticiones para que se llevase a cabo el arreglo que ahora se ha completado y para el que Santa Marta ha aportado 23.571 euros. “Es momento de congratularse ya que, aunque hay cosas que difícilmente tienen solución jurídica, la voluntad lo soluciona, como en este caso, que ha sido cuestión de voluntad”, concluyó David Mingo.