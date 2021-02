El testimonio de una de las últimas artesanas del pandero cuadrado de Peñaparda

–Bueno... como aquí en Peñaparda todavía hay gente que la hablamos no le ponemos mucha atención. Eso sí somos todos mayores porque la juventud no quiere saber nada y ahora además toda se va fuera del pueblo. Pero para nosotros es algo normal porque lo hemos conocido de toda la vida.

“Cuando ‘acabemos’ los últimos cuatro avanzados de edad que quedamos en el pueblo nadie hará más panderos cuadrados porque son muy trabajosos”

–¿Piensa alguna vez en que la lengua del Rebollar acabe perdiéndose cuando desaparezca la única generación que la sigue hablando?

–Creo que no desaparecerá. Yo, por ejemplo, se la he enseñado a mi hija y a mi nieta, que ha hecho siete años ahora. Ellas también saben hablarlo, aunque el otro día le dijo a su mama: “la abuela a veces dice algunas cosas que yo no las comprendo” porque a veces la mando a buscar una cosa y como ellas hablan ya de otra manera pues no se entera.

–¿No le gustaría poder enseñar la ‘palra’ a otras generaciones?

–Al final que cada uno hable lo que quiera y haga lo que quiera (ríe). En los pueblos hay de todo y a lo mejor hay alguien que le pueda sentar mal.