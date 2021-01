“La pandemia fue mandada por la providencia. La guerra fue una lucha inútil entre hermanos que nunca debió existir. Es mucho más dura la guerra”

–Mal, porque no me encuentro bien, y me da miedo lo dependiente de los demás que pueda ser.

–No tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a la poca vida que me queda, porque cada vez me valgo peor y necesito mucha ayuda. Me tratan bien y como bien.

–Ya no salgo de casa porque ya no puedo andar. Me dedico a cosas como ver la tele o leer el periódico. Hasta los 100 años jugaba la partida y daba paseos auxiliado con el andador hasta esta enfermedad que me ha recluido en casa.

–¿Lo ha celebrado como otros años, o la pandemia ha influido?

–Sí ha influido, porque otros años estábamos toda la familia, y este año no ha podido ser por evitar aglomeraciones y nos lo están diciendo constantemente.

–¿Qué balance haría de su vida?

–A los 16 años iba a segar, a los 18 me marché a la guerra y estuve en el frente de Balaguer un año. Me hicieron cabo. Allí quedaron muchos muertos. De allí a África, pasando de infantería a artillería. Me licenciaron, estuve seis meses en casa y de nuevo en Valladolid. En total seis años. Me vine con mi padre a trabajar. Estuve 45 años. Fui teniente de alcalde y alcalde. No tuve juventud, pero estoy conforme con mi vida. He tenido una vida variada, con ratos buenos y malos. Estoy satisfecho, tengo un hijo, tres nietas muy guapas y buenas, y dos bisnietas muy guapas.

–¿Cuáles han sido los mejores y lo peores momentos?

–Las enfermedades, el desprendimiento de retina y la operación de quiste hidatídico; una perforación de estómago con una hemorragia muy fuerte y partirme la pierna con 84 años. Los momentos felices, cuando fui alcalde varios años. También durante los 45 años que serví la leche a Iberduero. Económicamente no me puedo quejar, no me ha faltado de nada.