El sevillano apasionado de la Vía de la Plata que aterriza en Fuenterroble

“Por aquí pasé por primera vez a finales de mayo de 2010”, explica el sevillano Manuel Toro Expósito al hablar de Fuenterroble de Salvatierra, donde ha adquirido una vivienda tras visitar el albergue de peregrinos que dirige el padre Blas en diversas ocasiones.

Sin vinculación anterior con el pueblo, Manuel Toro, natural de la localidad sevillana de Los Palacios, explica que su amor por los caminos peregrinos comenzó en 2003: “Hasta entonces no había escuchado hablar del Camino de Santiago pero comencé a conocerlo a raíz de leer el libro de Paulo Coelho “El peregrino a Compostela”. A raíz de eso, escribí a Santiago y me mandaron información donde me indicaban qué pasos dar para hacer el camino como preparar la mochila con un peso máximo de doce kilos, la cantimplora o que leyera la Biblia... Poco a poco fui leyendo la Biblia y el día de mi cumpleaños, el 29 de julio de 2003, empecé el camino en Roncesvalles. Me puse a caminar 27 días a Santiago. Fui repitiendo cada año y retomaba el camino donde lo dejaba el año anterior hasta que llegué a Santiago en 2006”.

Su relación con Fuenterroble y el albergue de peregrinos llegó algo más tarde ya que Manuel sufrió un accidente que le retiró del camino una temporada: “Estuve unos años trabajando para mi padre y tuve un accidente grave en la cabeza, tengo 40 puntos y a raíz de eso dejé el camino, pero en 2010 lo retomé. Fui a por la credencial a la catedral de Sevilla. Hice el camino durante 34 días. Pasé por aquí, y al regresar a Sevilla paré también. Pasé un día y me gustó. Pedí permiso al padre Blas para volver y me lo dio para venir a colaborar. Durante siete-ocho años venía unas semanas. Las vacaciones las echaba aquí para colaborar porque aquí me sentía conectado con el Camino de Santiago. Además, Aquí había peregrinos, burros, gatos; todo lo que me gustaba, así que me dije que me venía para aquí. Estuve ayudando en la casa de Noruega, lijando carros, limpiando, echando una mano”.

Su amor por la zona se confirmó sobre el año 2018 que es cuando compró la casa en la que vive cuando viene a Fuenterroble. Recuerda que fue al llegar a Fuenterroble de regreso de Santo Toribio de Liébana: “Había escuchado que había una casa en venta. Decían que habían bajado el precio y era bueno. Mi padre me dio un dinero y para tenerlo en el banco me vino a la mente la casa. La busqué en internet y contacté con la dueña, que estaba en Barcelona. Eso fue un sábado, el miércoles estaba aquí para ver la casa con la señal y el viernes ya era mía”.

La pandemia también le ha afectado porque regresó a Sevilla en Reyes y allí le pillaron los cierres perimetrales. No pudo regresar hasta hace escasos días. Tiene a sus padres mayores, con problemas de salud y ha de atenderlos también. El estrés de que sufren los cuidadores le afectó por eso, a su regreso a Fuenterroble fue una liberación. “En condiciones normales estaría aquí”, relata, pero la situación de sus padres y el trabajo que le ha salido en el pueblo para construir unas aceras le obliga a regresar a Los Palacios. Eso sí, su idea es celebrar su cumpleaños, el 29 de julio, de regreso a Fuenterroble.