El salmantino que recrea una de las siete maravillas del mundo con 15.000 palillos

Tres años de laborioso trabajo en las manos de Javier Jiménez, más de 15.000 palillos de madera y cola blanca para unirlos que han dado como resultado una magnifica reproducción del Taj Mahal, el gran mausoleo símbolo de India.

“Mi padre hizo en Suiza la torre Eiffel de París, también con palillos, y cuando hicieron la mudanza a Macotera se rompió y aquí la volvió a reconstruir... así que es algo que he visto toda mi vida en casa”, explica Javier, que cuenta también cómo le llegó la idea de construir el Taj Mahal. “Ví en una serie de televisión que salía un hombre haciendo el Taj Mahal con esta misma técnica y me decidí a empezar uno para entretenerme cuando me aburriera”.

Palillos redondos de madera “de toda la vida” y unas pequeñas paletas, también de madera, que suelen emplearse para remover el café, han sido junto a la cola blanca de adhesivo, los materiales empleados por el joven macoterano a lo largo de este tiempo.