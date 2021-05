El salmantino que lleva 31 caminos a Santiago a sus espaldas

Ya en plenas condiciones físicas para reanudar sus peregrinaciones, confiesa que “por suerte no me ha quedado ninguna secuela del virus, ni siquiera tuve fiebre y a los 10 días ya estaba trabajando”. Su último camino antes de ser positivo en covid fue el pasado mes de octubre y junto a un par de amigos lo hicieron desde la ciudad portuguesa de Oporto. “Íbamos prácticamente solos en el camino, la mayoría de los albergues estaban cerrados y en el resto las medidas preventivas eran bastante aceptables, nada de dormir juntos en literas como era habitual antes de la pandemia, así que optamos por hospedarnos en hoteles para preservar el aislamiento entre nosotros”, añade.

A punto de cumplir 69 años y tras superar la covid-19 el pasado mes de febrero, el alaraceño Curro Rossi retoma estos días lo que se ha convertido en su auténtica pasión: los caminos de peregrinación, sobre todo los que conducen a Santiago de Compostela. “ Soy un loco del Camino de Santiago, tengo ya hechos 31 caminos completos a pie o en bici y otro montón que no llegué a terminar por diversas causas. Ahora he retomado el camino de Madrid que son 675 kilómetros hasta Compostela y lo voy alternando con otras etapas en los caminos hasta el Monasterio de Guadalupe (Cáceres) y al de Uclés (Cuenca), todos a pie”, comenta Curro Rossi.

“Cuando llego a Santiago voy siempre a la Misa del Peregrino y es inevitable emocionarme y que se me caigan lagrimones pero luego no me gusta estar allí, con la sensación del objetivo cumplido luego me da el bajón y necesito volver a casa”, comenta Curro Rossi.