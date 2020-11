El salmantino que guarda en su casa 5.200 ejemplares de minerales

Aunque comenzó con las piezas que venían con el Cola Cao, el primer ejemplar fue una amatista que le regaló su madre

Como cuenta Félix García el origen de las grandes colecciones data del siglo XVIII, cuando la gente noble y la gente burguesa almacenaba las piezas en grandes vitrinas conocidas como “cabinet”. Hoy, el coleccionismo más avanzado se encuentra en países como Alemania, Suiza, norte de Italia y Estados Unidos, aunque en este último caso la mineralogía se concibe más como inversión, lo que hace que el precio de las piezas suba. Los amplios conocimientos de este coleccionista salmantino se dejan ver en una larga conversación plagada de detalles: “No es tanto hablar de países sino de yacimientos concretos como el de Tsumeb en Namibia, que es uno de los mejores del mundo. También está el Monte San Hilario en las inmediaciones de Montreal que es la localidad con más número de minerales del mundo, muchos de ellos rarísimos”. Félix García no se limita a almacenar en su memoria datos técnicos e históricos de una de sus pasiones, sino que además la mineralogía ha conseguido tocar su fibra más sensible: “Tengo en mis manos cosas que fueron de otros, de alguien que coleccionó como yo y que le gustaron las mismas cosas que a mí, al igual que mis piezas acabarán en manos de otro. Minerales que llevan millones de años en este mundo y que han pasado por distintas personas, esta es la historia, el pasado, la gente que ha estado antes que nosotros”. La devoción de Félix por los minerales le ha llevado también a venderlos en el rastro durante 25 años, algo que ha relegado para dedicarse en cuerpo y alma a ampliar sus vitrinas y cajones, actividad que a su mujer, Yolanda, no le molesta en absoluto: “Es como conocer un mundo nuevo y algo por lo que lo admiro, por la constancia y el trabajo que ha supuesto para él, admiro que desde los 13 años algo le siga gustando y con esa intensidad durante tanto tiempo. Además Félix no sólo tiene los minerales que tiene, sino que en su cabeza tiene también todos esos que todavía no ha podido comprar”. Seguramente un número incalculable para muchos, aunque seguro que Félix ya les ha buscado sitio en sus vitrinas.