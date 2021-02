El rodeo que deben dar los vecinos de Hinojosa que trabajan en Portugal: “Es peor que pasar de África a Melilla”

Cruzar a pie la presa de Saucelle para ir a Freixo ya no es una posibilidad lícita en este segundo cierre fronterizo en la provincia de Salamanca. Un total de siete vecinos manifiestan su malestar desde Hinojosa de Duero al no poder utilizar este paso para ir a trabajar.

“En el primer cierre hablamos con los guardias y nos lo permitieron, pero en esta ocasión no”. No solo no está permitido, sino que, aseguran, “el cierre es mucho más duro que la otra vez, habría que saltar, esta vez han juntado las vallas a la presa para que no podamos pasar”.

La explicación de tan férrea normativa es, según explican las autoridades a los vecinos, un fuerte brote en Portugal, por lo que cumplir estrictamente con lo pactado entre ambos países es de vital importancia.

No todos están de acuerdo con esa afirmación, ya que algunos señalan que “por estos pasos siempre va la misma gente”, y ponen en duda que cerrar estas áreas suponga un freno significativo de los contagios. Por el contrario, sugieren que tan solo ocasiona molestias a los trabajadores, al tiempo que ahoga la economía de la zona.

Esta situación de impotencia lleva a los trabajadores afectados a sentirse “peor que una persona de África que cruza para Melilla”. Ni los guardias españoles ni los portugueses ceden a la hora de dejarles cruzar. “Ahora dicen que como el cierre es de quince días no supone mucho trastorno para los trabajadores”.

La esperanza de muchos de que este cierre fuera “más suave que el anterior”, parece estar perdiendo fuelle frente a la perspectiva de que tan solo se puede cruzar por los pasos autorizados, sin medias tintas: Fuentes de Oñoro y Quintanilla.

En el caso de Emilio García, español afincado en Almeida y con trabajo en Villar del Ciervo, también hay claras dificultades. Los 16 kilómetros habituales de trayecto se han convertido en un agotador rodeo de 40 kilómetros. “Se pierde mucho tiempo”, dice el afectado, que se dedica al sector de la construcción.

Asegura que con el DNI lo tiene fácil para entrar en España, pero que pasar a Portugal supone tener en regla el papeleo pertinente que demuestre que tiene residencia allí.

La inexpugnable frontera entraña problemas también para los propios portugueses, que en algunos casos, residen en pueblos sin farmacia o tienda, y que para hacer compras tan necesarias se desplazan habitualmente a localidades como Aldea del Obispo. Tanto de un lado como del otro, insisten en que su economía peligra ante el cierre, y anhelan los tiempos en los que cruzar era tan natural como doblar la esquina de una calle.