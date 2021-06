El pueblo salmantino que ya está inmunizado

Perteneciente a la zona básica de salud de Aldeadávila de la Ribera, en Cerezal de Peñahorcada se han seguido las mismas pautas de vacunación que en el resto de la provincia, comenzando por los mayores de 90 años hasta avanzar en la actualidad hasta los que no han superado los 60 años, “por lo que quitando dos personas que están entre los 30 y los 40 años, todos los demás ya han recibido las dos dosis de la vacuna”, señala el alcalde, afirmando que “además como estos que faltan por vacunar forman parte de los grupos de trabajadores esenciales, ya han recibido la primera dosis de la vacuna de Astrazeneca y están a la espera de que próximamente les administren la segunda”.

La localidad apenas supera los cuarenta residentes habituales y tan solo dos de ellos están en la franja de 30 a 40 años

Una alta inmunización que no ha cambiado el modo de vida de los residentes habituales de Cerezal de Peñahorcada, “porque afortunadamente la pandemia está transcurriendo si casi tocar el pueblo”, asegura Juan González, que afirma que desde que se estableció el Estado de Alarma allá por marzo del pasado año “solo hemos tenido conocimiento de un contagio relacionado con Cerezal y, por suerte, aunque estaba censado en el pueblo no estaba residiendo en él en aquellos momentos, por lo que podemos decir que como tal no ha habido ningún positivo”.

Sin bar, sin comercio, sin escuela y con consulta de médico, cuando la hay presencial, en días alternos, las interacciones sociales de los vecinos se limitan a los escasos encuentros en la calle o cuando llega el camión de venta ambulante de alimentos o el panadero que viene desde Mieza y que además, recorren todas las calles.