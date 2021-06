Desde hace poco más de dos semanas los vecinos de Bóveda del Río Almar siguen de cerca la evolución de un proyecto artístico que no deja a nadie indiferente y que tiene como particular lienzo las paredes del frontón polideportivo.

Cuadros de Dalí, Picasso, Miguel Ángel, Da Vinci, Botticelli, Munch, o Velázquez han sido los referentes

Los grandes referentes que ha tenido en su vida, ya que Raquel Tosal cursó la carrera de Bellas Artes, tienen ahora su particular homenaje en esta localidad de la comarca de Peñaranda con poco más de 200 habitantes. “Al tratarse de un proyecto que tendría que hacer en un frontón se me ocurrió la idea de combinar arte y deporte y están representados el fútbol, el tenis, el atletismo, el baloncesto, la gimnasia artística, la natación, el tenis y la hípica”, añade.

Raquel Tosal se especializó en Restauración de Bienes Culturales, “no me dedico a pintar murales pero sí me salen estos proyectos hay que aprovechar. La pandemia de la covid, como a mucha gente, me ha obligado a buscar nuevas opciones y me adapto a lo que va saliendo”, afirma.