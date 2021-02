El pueblo salmantino donde las medidas excepcionales ‘no afectan’ y siguen haciendo lo mismo que hace un año

“El bar cerró la terraza unos días antes y los comercios que hay en el pueblo son la farmacia y la panadería que, como servicios esenciales que son, no tienen problema con estas nueva normativa”. Así explicaba el alcalde de Puente del Congosto, Ángel Rosado, cómo las medidas excepcionalísimas aprobadas por la Junta de Castilla y León el pasado sábado para la localidad y otros diez municipios de Salamanca no va a tener gran repercusión en el pueblo.

Una idea que corroboraban todos los vecinos consultados por este periódico. De hecho, según explicaba una de ellas, Marisol, “desde hace casi un año hacemos lo mismo y, con las medidas excepcionalísimas, igual”. Poco ha cambiado para los vecinos de una localidad donde las autoridades sanitarias no dan cifras de contagio pero donde sí hay una incidencia superior a los 1.500 casos en siete días por cada 100.000 habitantes. Un índice que lleva a confusión, sobre todo en los pueblos pequeños donde una cantidad mínima de contagios eleva la incidencia de forma notable. Y es que, como añade esta vecina cuya familia se dedica al ganado, “los ganaderos siguen con su vida habitual y nosotros salimos lo imprescindible”. Es más, también allí se escucha una frase muy común en los pueblos del medio rural: “si no nos vemos aunque no hubiera virus”.

La plaza del Barrio Carretero, donde en los agosto de años normales se celebran las verbenas de San Roque, era este jueves un punto de encuentro de vecinos del entorno. Allí tiene una de sus paradas un ambulante y allí se encuentra la panadería de Alberto y Elena, que sigue trabajando con normalidad. Si acaso, le piden más reparto a domicilio para evitar salir a la calle, pero, por lo demás, la vida sigue igual. Lo único que ha cambiado, aseguran los vecinos congregados allí para comprar, “es la preocupación por los vecinos que están afectados”. En el pueblo se conocen todos y la preocupación por los vecinos contagiados o en cuarentena es normal. “Parece que cuando oyes que hay algún caso en el pueblo lo vives de otra manera aunque esté a la otra punta”, señalaba otra vecina. Y todo ello en una localidad como Puente del Congosto, donde el verano fue muy intenso porque el río, la zona de baño y el chiringuito atraían a diario a numerosas personas de toda la provincia y de otras zonas. Pese a ello, no se conoció ningún contagio y ha sido ahora, en esta tercera ola, cuando se han conocido los primeros contagios en el núcleo de Puente del Congosto.

Pese a la falta de cifras concretas, hay indicios de que el número de contagiados puede oscilar de ocho a diez personas, además de aquellos contactos que guardan cuarentena pese a haber dado negativo.

La localidad acogerá este viernes la realización del cribado de la Junta en la escuela. De 15:30 a 17:30 para los vecinos y residentes en Puente del Congosto y de 18:00 a 19:00 para los de Bercimuelle.