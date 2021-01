“Aquí nosotros no nos damos cuenta de que hay toque de queda porque como a las 8 ya es de noche nos metemos pronto en casa”, explica Santiago Blázquez, que ha pasado de ser residente temporal a un fijo de Valdunciel. Jubilado y persona de riesgo debido a un trasplante de médula, Santiago se estableció definitivamente en el pueblo el pasado 26 de mayo junto a su mujer Mari Carmen, natural del municipio. “Aquí me siento bien, no hay peligro, porque cuando vivía en Salamanca estuve sin salir de casa desde el 14 de marzo hasta que me vine para aquí”, explica.

Nadie mira el reloj porque a nadie hay que rendir cuentas en Valdunciel ya que los vecinos se mueven por sentido común, aunque si alguien está más pendiente de la hora esa es Eva Fernández y su marido Ricardo, que a sus 45 y 42 años tienen tres hijos en edad escolar matriculados en Salamanca. “Salen de clase a las 14:30 horas y las actividades extraescolares o las han quitado o las han adaptado pero sí que me ha tocado la revisión del oculista y del dentista de los niños y he tenido que pedir a primera hora para no tener que venir corriendo y poder estar a las 8 en casa”, asegura Eva.

El controvertido tema de las restricciones sanitarias se vive de otra forma en Valdunciel, al igual que se han vivido todos estos meses de pandemia, para bien o para mal. “De todas las medidas hubo una que nos hizo mucha gracia que fue cuando cambiamos de fase antes que Salamanca y que muchos pueblos, lo que significaba que podíamos ir a los bares. Incluso nos especificaron que sólo podíamos ir a la terraza pero... si en Valdunciel no hay bares”, cuenta Eva.

Precisamente ese es para el alcalde del municipio, Ángel Escribano, uno de los motivos de que el virus no haya llegado al pueblo ya que además de los encuentros fortuitos en las calles, el municipio no cuenta con ningún lugar de reunión salvo la iglesia. “La gente no está asustada porque además no creas que nos vemos mucho, lo que es salir de paseo, cruzarnos por la calle y después cada uno en su casa”, señala el regidor de Valdunciel.

Lo que parece claro en este municipio es que aunque cada vez se vaya estrechando más el cerco en lo que a medidas sanitarias se refiere, los vecinos saben más que nadie de toques de queda y de distanciamiento social ya que las reuniones y charlas se dan puntualmente como reconoce Ángel: “Cada uno va a lo suyo, si te encuentras a alguien por la calle a lo mejor le hablas pero por lo demás nada”.