El nido de cigüeña que trae de cabeza a todos los vecinos de este municipio

La pareja de cigüeña blanca que ha elegido el antiguo frontón de Babilafuente para anidar no lo está teniendo fácil según comentan varios vecinos del pueblo que han denunciado la destrucción del nido hasta en dos ocasiones durante los últimos días.

Los mencionados vecinos, que han puesto los hechos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y de los agentes medio ambientales de la Junta de Castilla y León, critican que los trabajos realizados por operarios municipales en la parte alta del frontón han afectado al nido y defienden que en ese lugar no supone ningún perjuicio. Tanto el Seprona como Medio Ambiente se han desplazado hasta Babilafuente para emitir su informe sobre dicho nido.

Fuentes municipales han explicado por su parte que “desde el pasado jueves disponemos de la elevadora de la mancomunidad y los operarios han estado revisando canalones y bajantes de los edificios municipales porque se dan goteras en varios sitios. También han supervisado las piedras que sobresalen de la parte más alta del frontón viejo para comprobar su seguridad y la cigüeña sigue haciendo su nido allí, aunque no es el lugar más adecuado y por seguridad, tendremos que vallar alrededor porque es un parque infantil y pueden caerse las ramas sueltas”, afirman.

El propio alcalde, Lorenzo Bautista, ratificó que “los operarios subieron para revisar las piedras y las cigüeñas estaban empezando a hacer el nido, era algo incipiente, y no se les ocurrió otra cosa que quitar los palos y la porquería que había en uno de los extremos. Me ha llamado el Seprona y les he contado lo mismo, si tenemos que asumir la responsabilidad así lo haremos pero los hechos han sido así. ”, dijo el regidor.

La pareja de cigüeñas parecen dispuestas a quedarse en el lugar elegido y ya están manos a la obra por tercera vez.