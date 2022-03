El municipio salmantino que sólo tiene mujeres en su Ayuntamiento: los hombres del pueblo son algo cómodos

Hace ya once años que dos mujeres de la pequeña localidad de El Manzano dieron el paso adelante para trabajar por su pueblo y formar parte de la política activa del municipio. Dos mujeres que se conocían y habían ya trabajado juntas en la asociación de mujeres, María del Carmen Ruano y Francisca Rodríguez.

Desde ese ya lejano 2011, en el que las dos féminas ganaron las elecciones municipales dentro de la candidatura presentada por el Partido Socialista, la Corporación municipal de El Manzano quedó formada íntegramente por mujeres, al entrar en el Consistorio la representante del Partido Popular, María José Parra Yuste.

“Que seamos solo mujeres las que formamos el Ayuntamiento no ha sido en ningún momento, en ninguna de las tres legislaturas que llevo como alcaldesa y en las que solo mujeres llevamos el Consistorio, algo premeditado”, asegura María del Carmen Ruano, que afronta su tercer mandato como regidora.

Tras aquella primera legislatura solo integrada por mujeres vino una segunda, entre 2011 y 2015 en la que “los vecinos volvieron a confiar en las mismas tres mujeres para continuar el trabajo que veníamos haciendo en el Ayuntamiento”, recuerda María del Carmen Ruano.

Y en las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2019, de nuevo María del Carmen y Francisca volvieron a conseguir la mayoría de los apoyos de los vecinos, entrando en la Corporación un nuevo representante de los habitantes de El Manzano, aunque también mujer: Isabel González López, cabeza de lista de Ciudadanos.

“Que sigamos en el Ayuntamiento supone un orgullo para nosotras porque eso es que los vecinos dan un reconocimiento a lo muchísimo que durante estos años hemos trabajado y seguimos trabajando por el pueblo”, afirma la alcaldesa de El Manzano que señala que “aquí hay trabajo todos los días, porque al ser un pueblo tan pequeño no disponemos de personal propio en el Ayuntamiento, ni siquiera de un administrativo, pero con los mismos problemas y situaciones que un municipio más grande”.

Respecto a porqué no hay hombres en la Corporación municipal, María del Carmen Ruano cree que “los hombres del pueblo son algo cómodos y prefieren dejar esta labor a las mujeres, aunque no sería malo que hubiera alguno porque eso animaría los debates, a pesar de que El Manzano no es un pueblo problemático”.