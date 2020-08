Sin Internet los pueblos también se quedan sin vida. Es otro de los grandes inconvenientes de la despoblación, un servicio que se ha convertido fundamental para quien se plantea vivir en el medio rural. Sin Internet no se tiene acceso a la administración electrónica, los niños no acceden a recursos digitales y los ganaderos, por ejemplo, no pueden tramitar documentación. Sin Internet se complica más la vida en los muchos municipios que apenas tienen acceso a la red.

Es el caso de Pedrosillo de los Aires, localidad a la que han concedido la subvención de 15.000 euros del programa Wifi4EU para poner wifi gratis en las calles. Una ayuda que les permitirá no solo tener esta conexión, sino que la red llegue hasta la localidad porque hasta ahora solo pueden acceder a Internet vía satélite con un sistema “caro y que además funcional mal”, asegura el alcalde, Ángel Alonso.

Para esta localidad, la llegada del wifi les permitirá romper la brecha digital en la que viven sus vecinos. “No se trata tanto de dar el servicio gratis a los vecinos como de conseguir que llegue hasta la localidad una línea de Internet con calidad”, asegura el alcalde. Su problema es que ahora no tienen nada y esta subvención les permitirá que las infraestructuras lleguen hasta el municipio.

A mayores, el Ayuntamiento ofrecerá wifi gratis, pero gracias a la subvención, Internet llegará a los hogares que quieran contratarlo de forma particular, algo que ahora es casi imposible.