El magnífico puente medieval sobre el Tormes que ya luce restaurado

La Junta de Castilla y León ha culminado los trabajos de restauración del puente medieval sobre el Tormes en la localidad de Puente del Congosto tras ejecutar una obra que ha contado con un presupuesto final de 321.000 euros.

Según informa el Ayuntamiento, el proyecto ejecutado ha consistido en la limpieza de paramentos y bóvedas de vegetación, tala de árboles alrededor del puente, sellado de grietas y reparación de juntas, limpieza y consolidación de la fabrica de torre y muro junto al castillo, prospecciones arqueológicas del suelo original y reposición de sillares en los tajamares y sus vertientes. Igualmente, se han localizado y limpieza los desagües del tablero y cunetas de los pretiles e instalado dos paneles informativos sobre el puente. Respecto a los nuevos sillares de granito colocados en los tajamares, que se han tallado a mano por canteros de la comarca, el Consistorio ha explicado que “la Junta ha decidido dejarlos en su estado natural y no envejecerlos con la aplicación de técnicas naturales, que no han dado resultado, o químicas, en este segundo caso por no tenerse certeza de la evolución de los tintes en el futuro y evitar un efecto contrario al deseado. Por tanto, el granito irá envejeciendo y adquiriendo su pátina con el paso del tiempo”.

La obra urgente ha terminado, pero, como recuerdan desde el Ayuntamiento, queda pendiente para un futuro la segunda fase de restauración, que consistirá en el enlosado del tablero del puente, que no se incluía en este primer proyecto.