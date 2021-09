El libro que relata la historia de una familia salmantina separada por el Atlántico

La historia de la familia Esteban Sánchez, de Sanchotello, fundada por los bisabuelos Antolín y Ambrosia, es similar a la de muchas otras familias que vivieron la emigración a países como Argentina en primera persona. Sin embargo no lo es tanto que sus descendientes hayan recuperado el contacto después de haberlo perdido. Y es que la localidad de Sanchotello fue el escenario del encuentro de la parte española de la familia y, también, de la argentina, que estuvo presente a través de las redes. Un encuentro que sirvió para conocer la historia de la familia de la mano de Ángeles Gómez Sánchez a través de su libro “Nuestra pequeña historia”.

Según explica, “tres hijos marcharon a Argentina y tres se quedaron. Se perdió el contacto con una rama y la hemos vuelto a recuperar. A raíz de venir a España, que no nos conocíamos, hemos entablado el contacto. Ellos pensaban que nos habíamos olvidado de ellos y eso es imposible. Siempre se les recordó. Ellos no sabían de las costumbres del pueblo y es lo que he recogido en el libro, donde cada capítulo es la vida de un hermano para comprobar cómo le fue a los que emigraron y cómo a los que quedaron aquí”. Explica que el bisabuelo Antolín fue tres veces a Argentina, pero terminó quedándose en España. La idea era volver a Argentina con los tres hijos que quedaban en el pueblo pero las cosas comenzaron a ponerse peor en Argentina, pasada ya la Primera Guerra Mundial, y decidió quedarse.

Este año se cumplen 150 años de su nacimiento y Ángeles cree que era el momento de hacerle este homenaje: “Su trayectoria me ha emocionado a lo largo de los años. El libro ha sido toda una investigación. Me puse en contacto con una empresa de Argentina donde él trabajó, con las empresas de los barcos en los que viajó”. En definitiva, con todo aquel que le diera datos de la trayectoria del bisabuelo Antolín y de su mujer.

Después de año y medio de trabajo, los descendientes del bisabuelo Antolín pudieron reencontrarse cumpliendo todas las normas sanitarias vigentes para rendirle ese recuerdo.