Alberto Iglesias González, un joven de Cantalapiedra, compagina su oficio de agricultor con la pasión musical que le inculcó de niño el antiguo párroco de la villa y, a día de hoy, es uno de los últimos organistas litúrgicos que quedan en España.

“Empecé con seis años aquí, en Cantalapiedra, en el órgano barroco que había en la tribuna de la iglesia, de la mano de Hilario Almeida, él fue quien me enseñó. Recuerdo que tenía que poner un montón de misales antiguos en la banqueta porque no llegaba al teclado. Como siempre estaba escuchando lo que él tocaba, aprendí de oído. Poco después él mismo me dijo que tenía que aprender solfeo y me resultó complicado adaptar todo lo que yo tocaba simplemente con oírlo cuando tenía que solfear una partitura”, explica.

El campo y la música son, por ahora, compatibles en su día a día. “No tengo problema en compaginarlo. Cuando se tiene tanta pasión por la música y por el instrumento se saca tiempo de donde sea. Ser autónomo y con la tecnología que tenemos hoy en día en el campo, te deja tiempo para aprender, formarte y ensayar a lo largo de la semana”.

La música le acompaña, además, en su día a día ya sea en el tractor o en otras labores agrícolas. “Escucho cualquier tipo de música, sobre todo la música comercial del momento. Más que poner la radio, en temas musicales me gusta llevarme un “pincho” con la música que me gusta, los típicos grupos de los 80 y 90 que causaron furor en su momento y sí que es verdad que intento evitar el reguetón de arriba abajo, me da pavor, me parece una música chabacana y con poca sustancia”, reconoce.

Representante de un oficio en serio peligro de extinción, Alberto Iglesias, destaca también que “hay órganos de iglesias de pueblo que son auténticas maravillas. Quiero reseñar que lo bueno que tenemos los organistas es que tocamos patrimonio, son obras de arte, los mecanismos y cómo funcionan estos instrumentos es algo impresionante y los organistas litúrgicos tenemos la responsabilidad añadida de cuidar ese patrimonio que tenemos entre manos”. Un sueño por cumplir es recuperar el órgano de Cantalapiedra, del año 1745, en el que aprendió a tocar y que se desmontó en los años 90 del siglo XX para cambiar el suelo de la tribuna. “Es algo en lo que estoy trabajando con la parroquia”, afirma.