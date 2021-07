El ‘ilustre vecino’ que hizo grande a Palaciosrubios

Los analistas de la historia hablan de Juan López de Palacios Rubios como uno de los principales juristas castellanos de la época de los Reyes Católicos, a quienes sirve con su trabajo letrado en las más importantes cuestiones jurídicas de su tiempo, tales como las ligadas al descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo, la conquista y adquisición del Reino de Navarra y la formación de las “Leyes de Toro”, según recoge en su biografía el doctor en Derecho Javier Barrientos.

Pero a su labor docente y a su desempeño profesional del Derecho, este salmantino une también una vasta y brillante labor como escritor jurídico. Sus primeras obras están ligadas a sus trabajos académicos en las universidades de Salamanca y Valladolid, entre las que destacan los comentarios sobre diversas leyes del Fuero Real y las exposiciones sobre textos del derecho canónico.

Pero tal vez sea su producción jurídica vinculada a sus labores al servicio de los Reyes Católicos la más floreciente y también la que mayor repercusión histórica tuvo en su momento. Y es que no hubo cuestión de estado de cierta relevancia en la que no se solicitó su participación como experto jurista. En este contexto, Juan López de Palacios Rubios participó de forma activa en la discusión y redacción de las 83 “Leyes de Toro” y que posteriormente dieron lugar a una obra comentada, “Glossemata Legum Tauri”, que está considerada como uno de los primeros comentarios clásicos de las leyes taurinas. También intervino directamente en las discusiones jurídicas originadas por la conquista del Reino de Navarra, al tiempo que su participación fue más que decisiva en las controversias suscitadas con el descubrimiento del Nuevo Mundo y del tratamiento de sus naturales, especialmente en la licitud o no de la guerra contra los habitantes de estas tierras. No en vano, es autor del famoso “Requerimiento”, en el que se pedía a los indígenas el sometimiento pacífico a la Corona de Castilla, un texto no exento de polémica y controversia.