El frío no puede con el ramo del santo en Sorihuela

El frío, con temperaturas rozando los cero grados a la hora de misa no pudo este lunes con la tradicional festividad de San Sebastián en Sorihuela. Era lunes y muchos hijos del pueblo no podían estar presentes en la fiesta, pero los que estuvieron cumplieron con las costumbres en la que el ramo y su canto por parte de las mujeres es uno de los elementos más característicos de esta fiesta.

La jornada comenzó en la Plaza Mayor con la salida de la comitiva formada por el mozo del ramo, Adrián, y las mujeres ataviadas con los trajes tradicionales. Entre ellas, la alcaldesa, Nieves García, que portaba el bastón de mando. Al son de los dulzaineros caminaron a casa de los mayordomos del santo, Nacho García y Montse Comendador, con el objetivo de acompañarlos a la iglesia y dar inicio a las celebraciones religiosas. No faltó el convite previo de los mayordomos en su casa, aunque fue rápido. No hacía temperatura para estar en la calle y tiempo habría después de la misa para disfrutar de la compañía. Así, la comitiva recogió al santo y celebró la procesión para acceder después a la iglesia y participar en la misa. Además de vecinos e hijos del pueblo, la celebración contó también con alcaldes de la zona, entre los que se encontraban el regidor de la vecina localidad de Santibáñez, Roberto Muñoz, o el alcalde de Beleña, Alberto Rodríguez.

Con el final de la misa, la actividad se trasladó a la casa de la cultura, donde tuvo lugar la invitación de los mayordomos a todos los vecinos y se celebró el baile del vermú. No faltaron los dulces y refrescos y, como no, el cava ofrecido por Nacho y Montse, que residen habitualmente en Barcelona, pero no se olvidan de sus raíces.