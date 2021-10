El emotivo homenaje de todo un pueblo a su querido párroco

A las 13:00 horas, el propio Manuel Muiños ofició una misa de acción de gracias en el frontón polideportivo ya que las reducidas dimensiones de la iglesia hubieran impedido a muchos de los presentes haber seguido la celebración. La figura de una paloma para desearle que “siga volando alto” y pueda sumarla a su particular colección, un cojín sobre el que colocar el misal en las eucaristías y un reloj fueron los regalos que el sacerdote recibió de manos de los vecinos de Cordovilla, mientras que la alcaldesa, Manuela Noreña, le hizo entrega de una placa conmemorativa en nombre del Ayuntamiento.

Muiños: “Don Mauro me dijo que me mandaba por unos meses y ya son 300 los meses que llevo en Cordovilla”

Manuel Muiños tuvo palabras de gratitud para el pueblo de Cordovilla y no ocultó la ilusión con la que había recibido este homenaje. “Haciendo memoria en este XXV aniversario recuerdo cómo el obispo Don Mauro Rubio me dijo que me mandaba a Cordovilla unos meses y luego ya veríamos y han sido 300 meses los que llevo aquí, 300 meses haciendo parroquia y familia”, afirmó. “El cura hace al pueblo y el pueblo hace al cura y entre todos creo que lo hemos hecho bastante bien en estos 25 años”, reconoció Muiños, quien aseguró, también de cara al futuro más inmediato, que “seguiremos sumando años como Dios quiera”.

La alcaldesa de Cordovilla, Manuela Noreña, que ha compartido todos sus años como regidora con Manuel Muiños como párroco y también colabora con él en Proyecto Hombre, vivió también con especial emoción este homenaje, en el que destacó el carisma pastoral y humano de Manuel Muiños, así como su cercanía al pueblo.

Entre los asistentes, no faltaron tampoco las palabras de elogio al sacerdote, al reconocer que ya “es uno más entre nosotros después de tantos años y esperamos que siga muchos más en este pueblo”.