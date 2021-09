El emotivo homenaje a Anarbella y sus 25 años de docencia en Fuenterroble

Fuenterroble de Salvatierra comenzó este sábado de forma oficial las fiestas en honor a San Miguel Arcángel con un emotivo acto para muchos de sus vecinos ya que se celebraba el homenaje a Anarbella Rodríguez, que fue directora del colegio de la localidad y que el año pasado se jubilaba después de 25 años de docencia allí.

Los recuerdos se agolpaban este sábado en su memoria ya que muchos de sus alumnos y los padres estaban presentes para rendirle ese reconocimiento. En total, calcula que han pasado por sus aulas durante todo ese tiempo 65 alumnos y algunos de ellos ya con hijos a los que ella les llegó a dar clase también.

Su jubilación fue en 2020 (en el curso 2019-2020). La pandemia trastocó muchos planes y el colegio de Fuenterroble no se escapó a ello. No pudo despedirse de sus alumnos como hubiera querido y este reconocimiento es la oportunidad de hacerlo: “aquel curso nos despedimos muy mal; lo hicimos con intención de volver después de Semana Santa y nunca volvimos hasta septiembre. A mi eso me quedó ahí porque todo fue muy de prisa. Un viernes, preparar todo el trabajo, darles trabajo, los libros y fue difícil. Me hace ilusión porque los voy a ver”, señalaba ayer. Se acuerda de todos y de muchas anécdotas que han pasado a lo largo de estos 25 años y es que ha sido mucho tiempo de su vida y, sobre todo, de los niños: “Les tengo muchísimo aprecio; por eso he estado 25 años allí. Había estado en Ledrada, de donde soy; en Guijuelo y luego en Jerte tres años. De allí, con la idea de acercarme a casa -vive en Guijuelo- pedí Fuenterroble, pero nunca podía pensar que iba a quedarme allí 25 años. He estado muy a gusto. Con los niños, con los padres, con la gente del pueblo, con los compañeros... Trabajas con gente que te apoya, que te ayuda y sigues en contacto con la mayoría, que es lo más importante. Hemos sido una familia”, concluyó.

Alumnos de todas las edades, madres e incluso el padre Blas Rodríguez y el Ayuntamiento estuvieron para arroparla y desearle una feliz jubilación.