El dinero de las fiestas de Aldearrubia, para el parque infantil y una plaza

–El dinero que habitualmente se reserva para la organización de las fiestas, teniendo en cuenta que no se van a poder celebrar, tenemos previsto emplearlo en la pavimentación de la plaza del Hospital. También vamos a llevar a cabo el vallado del parque infantil situado en la calle Prados para evitar que los niños salgan a la calzada y pueda producirse algún accidente y, por último, también queremos acondicionar la biblioteca municipal.

“Cuando la situación sanitaria lo permita, de cara al verano, queremos tener actividades los sábados para todas las edades”

–¿De cara al verano tienen previsto celebrar algún tipo de actividad lúdica?

–Sí, cuando la situación sanitaria de la pandemia nos lo permita y, de cara al verano, aprovechando el buen tiempo, estamos preparando un proyecto cultural dentro del que queremos tener actividades todos los sábados con propuestas para todas las edades, desde niños y jóvenes hasta los mayores.

–¿Qué proyectos municipales tienen previstos para ejecutar a corto y medio plazo?

–Con la subvención que nos han concedido de los Planes Provinciales de la Diputación, y con la correspondiente aportación económica que realizará el Ayuntamiento, está previsto cubrir la pista polideportiva para poder darle más uso en cualquier época del año, vamos a hacer un arenero para que jueguen los niños y también se llevará a cabo la pavimentación de la calle La Fuente.

–Por último, ¿qué mensaje manda a los vecinos de Aldearrubia en estos momentos?

–Como alcalde del municipio me gustaría hacer un llamamiento a todos los vecinos de Aldearrubia pidiendo comprensión ante este tipo de medidas que sabemos no son gratas pero sí necesarias para evitar males mayores. Entre todos debemos pensar que si vamos por el buen camino se tomarán las medidas oportunas para llevar a cabo actos que beneficien a todos los vecinos, pero es imprescindible que la situación sanitaria de la pandemia de la covid-19 nos lo permita y no haya riesgos.