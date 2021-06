Se había convertido en una necesidad para el municipio y, por fin, llega en el verano de 1997. La localidad de Calvarrasa de Arriba pone en servicio un segundo depósito de agua capaz de cubrir las necesidades de sus ciudadanos, cosa que el viejo no podía. El pueblo crece en habitantes y su viejo contenedor (de 30 metros cúbicos) no llega a todos. El nuevo, con capacidad para 125 metros cúbicos, sí lo consigue. La nueva dotación no solo cambia la fisonomía de Calvarrasa de Arriba, sino también su futuro.