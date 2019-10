El Consistorio aprueba en Santa Marta 8.000 euros de becas para libros de texto y material para Infantil

El equipo de Gobierno de Santa Marta ha aprobado las ayudas para libros de texto y material didáctico dirigidas a los alumnos de Educación Infantil del municipio por valor de 8.000 euros. En esta edición se concederán, en función del nivel de renta, un total de 80 ayudas económicas de 100 euros cada una para alumnos de 3 a 5 años matriculados en centros públicos en los cursos de Educación Infantil.

La principal novedad de este año es que las bases se han modificado y se entregará el total de la partida presupuestaria, es decir, que por orden de ingresos los que superen los umbrales de renta, si ha sobrado cuantía, también podrán optar a las ayudas.

La edil de Educación, Mari Cruz Gacho, asegura: “Un curso más, mantenemos un fuerte compromiso con la infancia para que no exista un solo niño en el municipio que no pueda estudiar porque no reciba un apoyo debido a su falta de recursos”.